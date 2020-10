Enviarán exhorto a Gobierno Federal para rescatar Centro Paralímpico

Irapuato.- Para rescatar el Centro Paralímpico Nacional en Irapuato, legisladores del Congreso del Estado de Guanajuato enviarán un exhorto al Ejecutivo Federal, con el fin de que se done el recinto y el Estado pueda hacerse cargo de las instalaciones que permanecen en desuso desde 2012, señaló el Diputado del PAN, Víctor Zanella Huerta.

El legislador panista indicó que desde el 28 de marzo de 2012, día en que se inauguró el recinto, no se ha definido su situación, lo que resulta inaceptable, pues se invirtieron más de 500 millones de pesos para concretar el proyecto en beneficio del deporte adaptado.

El Centro Paralímpico Nacional se encuentra ubicado en el Polígono del Conocimiento de la comunidad El Copal, en un terreno de 30 hectáreas y cuenta con una pista de atletismo, dos canchas de fútbol 7, dos canchas de fútbol 5, cuatro canchas de usos múltiples, dos canchas de tenis, estacionamiento con 186 cajones y un centro acuático, entre otros espacios, que podría albergar hasta 16 disciplinas deportivas.

Zanella Huerta dijo que el exhorto fue aprobado este jueves por mayoría de los legisladores en el Congreso del Estado, con excepción de cuatro Diputados de Morena.

Indicó que el espacio debe rescatarse, porque a 8 años de su conclusión se encuentra en total abandono, ha sido saqueado y vandalizado, se robaron prácticamente todo el cableado y también varias piezas de mobiliario.

Agregó que se requieren alrededor de 60 millones de pesos para reactivar este centro deportivo, que tendría espacio no sólo para los deportistas con discapacidad, sino para atletas de todo el país.

Lo que no queremos es que se lo siga comiendo el polvo, el abandono, no queremos que estas grandes esperanzas se desvanezcan y que nos den la oportunidad a los guanajuatenses de echarlo a andar si ellos no van a hacer nada, que lo puedan pasar a propiedad de Gobierno del Estado”, enfatizó.