Equipan a policías de León, invierten $20 millones

León, Guanajuato.- Fueron entregados más de 20 millones de pesos procedentes del Municipio y de la Federación, en equipo para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Nuestro recurso más importante no es el financiero, es nuestra gente, nuestra mejor herramienta: la unidad, el trabajo en equipo, la capacitación, la constante profesionalización para que cuando estén allá en la calle no titubeen y sepan cómo actuar, cómo reaccionar, con respeto al estado de derecho, con respeto a los derechos humanos, pero también con la firmeza y la energía que requiere hacer prevalecer la ley antes quienes pretendan infringirla”, se dirigió el alcalde Héctor López Santillana a los elementos de Seguridad en el evento protocolario que se llevó a cabo esta mañana.

En dicho evento estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona; el Presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, René Solano Urban; y la Presidenta del Consejo de la Fundación León Agradecido, Luz Graciela Rodríguez Martínez.

Serán entregados a elementos de la Policía 3 mil uniformes, mil 800 pares de botas tácticas, 335 chalecos balísticos, 324 esposas, 168 cascos balísticos y mil 400 fornituras.

Los agentes viales serán equipados con 100 rodilleras y 100 coderas para ciclistas y motociclistas, 32 guantes, 21 cascos de motociclistas, 156 fornituras; además de 50 chalecos balísticos para su protección durante operativos.

El alcalde López Santillana resaltó que el 30% del presupuesto de egresos va destinado a acciones de seguridad, 30% va destinado a programas de inversión de infraestructura y proyectos estratégicos y el otro 30% va destinado a sufragar los costos de los servicios que se brindan a los leoneses.

Sin embargo, recordó la posible desaparición de recursos del Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), lo que representa una amenaza a la autonomía municipal e hizo un llamado a la Federación.

Cada vez nos exigen más a los policías municipales, tránsitos municipales, a toda la Secretaría; cada vez exigen más al ayuntamiento y al presidente, mucha exigencia pocas atribuciones y menos recursos; esto debilitaría aún más el combate a la criminalidad desde lo local, por eso hacemos un enérgico llamado a ser congruentes, mientras estas acciones de seguridad no surjan de lo local y lleguen hasta lo federal, seguirán siendo acciones genéricas que no responden a las necesidades y al diagnóstico particular de cada municipio”, agregó.