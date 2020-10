¿Eres titular de línea telefónica y hacen llamadas falsas al 911? Podrías ir a prisión

León, Guanajuato.- En Guanajuato hay un acuerdo para aprobar la iniciativa para castigar las llamadas de broma al 911 con un arresto de 20 a 36 horas inconmutable para el dueño de la línea telefónica.

En entrevista para AM Facebook, el diputado local del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, dijo esperar que la reforma que promueve a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se dictamine en el periodo ordinario de este año.

Ya estamos en el dictamen final. En León hay alrededor de un millón 800 mil llamadas al año y anda entre un 65 y 68% de no procedentes. Si no hacemos nada, esto va a seguir, la ley no debería ni de existir si hay conciencia. El arresto es para el propietario de la línea telefónica sin derecho a multa”, apuntó.