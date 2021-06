Ernesto Prieto calla sobre la demanda de Carlos Zamarripa contra Ricardo Sheffield

Guanajuato, Guanajuato.- A pesar de que durante más de dos años Carlos Zamarripa Aguirre fue el blanco número uno en sus discursos en la tribuna del Congreso, en esta ocasión Ernesto Prieto Gallardo, presidente estatal de Morena, guardó silencio sobre la demanda que presentó el Fiscal del Estado contra Ricardo Sheffield Padilla.

En su cuenta de Facebook, el morenista no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Además, AM le marcó unas 10 veces a su celular y entraba a buzón. Se le mandó mensaje de WhatsApp para preguntarle su postura sobre el tema y no lo vio.

El viernes, Carlos Zamarripa anunció que presentó una demanda civil contra Ricardo Sheffield, excandidato de Morena a la Alcaldía de León, por difamación, pues el político lo señaló por lo menos en dos ocasiones durante su campaña como el líder de la delincuencia organizada en Guanajuato.

El silencio de Prieto Gallardo contrasta con los señalamientos reiterados que hizo durante los dos años y medio que ejerció como diputado local, en que siempre cuestionó el desempeño del Fiscal del Estado, pues afirmaba que era ineficiente y permitía la impunidad de los delincuentes y que no daba resultados contra la delincuencia organizada y la inseguridad, por lo que debería ser removido de su cargo.

Esto lo dijo siempre en la tribuna, en comparecencias del Gobierno del Estado, en las glosas del Informe de Gobierno y en entrevistas.

Por su parte, el diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo, expresó en su cuenta de Twitter su apoyo a Sheffield: “¡Estamos contigo Ricardo! ¡No estás solo! #TodosSomosSheffield”, escribió y replicó el mensaje en video que envió el excandidato de León en la conferencia de prensa de ayer.