Presidente de Morena cree que Sheffield no es competitivo para candidato a Gobernador

Guanajuato, capital - Para el presidente de Morena Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, el resultado de la elección en León no fue el esperado y así “es complicado” pensar otra vez en Ricardo Sheffield Padilla como el candidato a Gobernador en la elección del 2024.

Si me lo preguntan con toda honestidad yo lo veo muy complicado, los resultados hay que revisarlos bien, pero los resultados al fin de cuentas son datos duros, fue candidato a Presidente Municipal, ya fue a Gobernador, yo veo muy complicado que sea nuestro candidato en el 2024 con los resultados que se han obtenido”.

Así lo declaró el Diputado local con licencia de Salamanca y actual Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, después de dar una conferencia en León con candidatos que impugnaron la elección, en la que no estuvo Ricardo Sheffield.

Creyeron que la mañanera de AMLO lo iba a fortalecer

Ricardo Sheffield Padilla durante su campaña como candidato por la Alcaldía de León. FOTO; AM

Apuntó que tenían altas expectativas de su candidatura, que creían se fortalecía al aparecer todos los lunes en la mañana junto al Presidente Andres Mánuel López Obrador (AMLO) como titular de la Profeco.

Considerábamos que era un buen candidato, rentable, competitivo, sin demeritar que también aquí hubo una terrible compra y coacción del voto por parte de Acción Nacional, pero creo que el resultado no era el esperado, esperábamos más, el balance no es el positivo para la candidatura del compañero Ricardo Sheffield”.

Agregó que deberán revisar desde muchos factores lo que sucedió, no solamente en el perfil del candidato sino también la participación del partido, el impacto de los logros del Gobierno federal, la percepción de la ciudadanía respecto a Morena y a Ricardo Sheffield, “pero yo sí me esperaba un mejor resultado, no fue el deseado”.

Ernesto Prieto destacó que León es fundamental para aspirar a la Gubernatura.

Ricardo es un militante afiliado a Morena y es bienvenido a participar en el partido porque “con su experiencia y liderazgo nos puede aportar también mucho”, agregó.

Sobre el resultado Sheffield Padilla ha resaltado que logró 115 mil votos, que fueron 35 mil más que los de Morena en 2018 y que pasaron de dos a tres regidores en el Ayuntamiento de León para consolidarse como la segunda fuerza política local.

PCCD