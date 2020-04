'Es bomba de oxígeno a economía del estado'

León, Guanajuato.- Aunque no será una solución definitiva, sí representa una bomba de oxígeno a la economía del estado, los 3 mil millones de pesos que el Estado redireccionará de infraestructura a empresas de todos los tamaños para pagar nóminas.

Así lo consideró Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

Es algo muy positivo de nuestro Gobernador, una persona muy sensible a lo que está pasando y no nada más para el calzado, la idea es apoyar a todos los micro, pequeños y medianos empleadores que están sorteando esta grave crisis con las empresas cerradas. Tenemos que mantener el empleo y estar preparados para cuando pase esta crisis”.

El dirigente empresarial recordó que el acuerdo es apoyar hasta con la mitad del salario mínimo, por tres meses de ser necesario, a las empresas formales.

Respecto a la industria del calzado, recordó que las empresas no tienen liquidez ya que llevan prácticamente cuatro semanas detenidas y el 70% está manteniendo al personal completo.

Y esto sería a base de un préstamo más que de una aportación a fondo perdido, porque la idea es que se suban los impuestos a la nómina del 2.3% al 3%.

Cabe recordar que este recurso que se utilizará, proviene de los impuestos que también se les cobra a los empresarios y cuyo manejo vigila el Consejo Consultivo para el Seguimiento y Aplicación de los Impuestos sobre Nómina y Cedulares (COSAINCEG).

El Presidente de la CICEG adelantó que el Gobernador tiene planes extra que ha trabajado con los empresarios y que dará a conocer en estos días, todos dirigidos a salir de la problemática actual.

Respecto al Gobierno Federal, González García reprochó su falta de apoyo a los sectores empresariales que mueven la economía de México y que en cambio direccione recursos a otros rubros como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sin transparencia.

Hay millones de empleadores, gente que trabaja día a día para sacar la nómina, los gastos, construir un futuro para sus familias y los tiene el Presidente olvidados.

Somos los que pagamos los impuestos, el dinero sale de la iniciativa privada, de los impuestos que se pagan y que el Gobierno se encarga de distribuir, en este caso de forma muy mala”, apuntó.

Como ejemplo de lo mal que va la economía del país, recordó la caída del PIB y las pérdidas millonarias que está teniendo Pemex, mientras se piensa en proyectos como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas.

La verdad es que se está acabando el país, nos está llevando entre los pies, no tiene los equipos suficientemente profesionales y articulando un plan para México, no hay un plan de política económica, no hay una política industrial, yo no sé qué pensará el Presidente, que estemos todos pobres para ser como Venezuela seguramente”, concluyó.