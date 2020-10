Es doloroso hallazgo de fosas: Sophia Huett

León, Guanajuato.- El hallazgo de 61 cuerpos en fosas clandestinas en Salvatierra, duele al Estado.

Hasta ayer jueves 29 de octubre sumaban 61 cuerpos exhumados en fosas clandestinas en la zona conocida como Rancho Nuevo, Salvatierra, en tareas de búsqueda encabezadas por las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda con apoyo de la Fiscalía General del Estado y de fuerzas de seguridad pública federales y locales.

Respecto a la posible complicidad de autoridades locales con este hechos, opinó: “Será uno de los puntos importantes que la Fiscalía General del Estado tendrá que ir determinando, evidentemente la zona no era remota, de difícil acceso, será importante la investigación que haga la Fiscalía en ese sentido”.

La recién nombrada Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, rechazó que ella niegue las fosas clandestinas en Guanajuato, sólo que no puede hablar de eso si no tiene una confirmación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Yo en mi caso no lo podría haber utilizado hasta que no existiera una confirmación técnica. Algunos medios sacan información de hace un año (cuando declaró que no había fosas en Guanajuato) pero hace un año no teníamos esa información. Más allá de cómo cada quien prefiera llamarle a los sitios de inhumación humana clandestinos hay especificaciones técnicas.