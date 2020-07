Es incierto regreso a la normalidad

León, Guanajuato.- En Guanajuato no es posible aventurar una fecha para el regreso a la normalidad.

Eso va a depender de todos. No me atrevería y no lo voy a hacer más, a dar una fecha estimada, eso dependerá del comportamiento de todas las personas, mientras sigan saliendo a la calle sin las medidas de higiene y protección no va ser posible regresar a la escuela, reactivar todas la actividades económicas, por el riesgo”, expresó el secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, para AM en vivo.

Para el regreso a clases presencial para el 10 de agosto no hay una decisión definitiva, se revisa con autoridades federales, no obstante advirtió con preocupación como se prolonga la contingencia sin una salida en corto plazo.

(No es viable) mientras no haya condiciones de seguridad y que sea más un riesgo para maestros, alumnos y padres de familia, eso nos lo va a dictar el panorama epidemiológico que depende de poder cortar la cadena de trasmisión”, apuntó.

Tampoco se tienen hoy condiciones para la realización de eventos turísticos como el Festival Internacional de Cine, el Cervantino y el Festival Internacional del Globo.

“Todavía no quisiera descartarlos pero sí es muy anticipado y sería irresponsable poder decir que sí o que no tajantemente. Lo deseable es que se llevaran a cabo por ser actividades que dejan derrama económica y empleo, pero, si no nos solidarizamos todos es muy probable que sí se tengan que suspender.”

Pero eso ya no sólo dependerá de cómo esté el escenario en nuestro estado, que es desde luego la clave, sino también cómo esté el nacional porque estaríamos recibiendo muchos visitantes de otros Estados que pudieran tener muchos casos… No se ve factible, está en riesgo el tema hasta este momento”, admitió.

El Secretario recordó que una persona portadora del virus tiene la capacidad de infectar a dos más y esas otras dos a otras dos, por lo que una sola persona puede infectar a cerca de 450 en un mes, muchos de ellos portadores asintomáticos.

Hoy en día hay que sospechar que todos los que convivimos, alguno de ellos puede ser portador del virus y tiene la capacidad de trasmitirlo, hay que cuidarnos”.

Atención hospitalaria, riesgo

El Secretario reconoció que la pandemia “está fuera de control en todo el mundo y México no es la excepción, ninguna de las proyecciones que se habían trabajando por diversos organismos se ha cumplido porque hay una variable sobre la cual no hemos podido tener el control que desearemos, que es el comportamiento social”.

Un reflejo de la gravedad es la ocupación hospitalaria, y manifestó su preocupación de que Guanajuato tiene alrededor de 62% de ocupación en hospitalización por COVID-19 (a 8 puntos de alcanzar una alarma) y un 23% en camas con ventiladores.

El riesgo (de colapsar la atención a pacientes COVID-19) está latente y nos estamos preparando. Está el Hospital Covid que hay opción de abrir más salas, está el Hospital Móvil y el Hospital de León que inicialmente no atendía pacientes Covid-19 para atender el resto de los padecimientos y hoy tiene a 60 hospitalizados”, indicó.

“No nos hemos visto saturados, pero dependerá de qué tanto la población se cuide”.

Aunque todavía haya camas disponibles, resaltó que es muy compleja la atención.

“Vemos como día con día se incrementa el número de pacientes de personas que se hospitalizan, traemos un promedio de 750 a 800 hospitalizados al día desde hace ya un par de semanas y este debe ser un llamado de atención. No perdamos la capacidad de asombro ante los casi 17 mil casos y la mil defunciones”, anotó.

Guanajuato sigue en una curva ascendente de casos, indicó, “todavía no vemos que se estabilice el comportamiento y mucho menos que ya tengamos un descenso”.

Informó que en todo el sector Salud de la entidad se ha destinado la mitad de las camas para la atención de pacientes con Coronavirus y la otra mitad es para la atención del resto de los padecimientos, y, lo que puede pasar, es que se tenga que sacrificar esa respuesta a otras enfermedades para ampliar la atención por Covid.

Hemos hecho varios ejercicios de reconfiguración hospitalaria, estirado la liga lo más que se ha podido para no dejar sin atención. Sabemos que hoy por ejemplo el ISSSTE está entre un 80 y 100 por ciento de ocupación todos los días”, anotó.

En Guanajuato indicó que ya rebasaron la aplicación de más de 50 mil pruebas.

AM