Es la planeación el motor del Implan desde hace 25 años

León.- Celebran 25 años del Instituto Municipal de Planeación (Implan).

El ente municipal, encargado de asesorar al Municipio respecto a la planeación de su desarrollo a corto, mediano y largo plazo, cumplió 25 en función.

Al respecto la titular del IMPLAN, Graciela Amaro Hernández, destacó la importancia de tener definida una visión de crecimiento para evitar que León crezca de manera desorganizada.

Agregó que en su mayoría los ciudadanos aspiran a vivir en un entorno de convivencia con espacios públicos por lo que los proyectos de la dependencia van orientados a generar este tipo de espacios.

Al respecto el Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mencionó que en proyectos como el Parque Lineal La Sardaneta el resultado no fue el esperado pues fue vandalizado, sin embargo afirmó que seguirán apostando por ese tipo de proyectos.

Se hizo una gran inversión pero no dio el resultado que esperábamos, hay que revisarlo, hay que volvernos a sentar y rediseñar porque ya hemos vistos que no nada más es hacerlo, si no lo acompañas desde el tema social no tiene buen cuerpo”, comentó el Gobernador.