Es la robótica la principal pasión de Estefaní Michelle

Irapuato.- Un Irapuato donde no haya robos y violencia es lo que le gustaría a Estefaní Michelle Villanueva Hernández, de 11 años, ella cursa el 6to año de primaria.

En la ciudad hay mucha inseguridad, hay muchos rateros y a mí no me gusta eso. Me gustaría que cambiara. Que hubiera un Irapuato más seguro, donde pudiera salir a la calle y jugar, y que no pasara nada, dijo.

La menor es una estudiante destacada que disfruta de la robótica, fue participante en el torneo delegacional de robótica 2019 y junto con sus compañeros de equipo obtuvieron el primer lugar en la competencia.

Comparte conocimientos en robótica

Por ello explicó que si bien le gusta mucho su escuela, opina que ella puede hacer algo para mejorar su comunidad apoyando a sus compañeros que inician en el aprendizaje de la robótica.

Siento que esta escuela tiene de todo, tiene poquito de todo, no le cambiaría nada, pero ayudo enseñándole a mis compañeros, creo que eso ayudaría a Irapuato, que nos ayudáramos, porque yo que ya sé y me gusta inspirar a otras personas que también les guste lo mismo, y que cuando no le entienden a algo, poder ayudarles, señaló.

Se interesa en la robótica gracias a su papá

La menor recordó que fue su papá quien le enseñó sobre robótica.

Sí, me gusta, mi papá me enseñó robótica y ahí me empezó a gustar mucho y sí me gustaría que hubieran clases como esta en más escuelas, porque todos los niños tienen la oportunidad de aprender esto y tener esta experiencia, yo me sentí muy feliz cuando el maestro me habló de que quería que estuviera aquí, gracias a él que me eligió y pude participar, para lograr ganar el primer lugar”, recordó.

Por último señaló que espera continuar aprendiendo y creciendo para ser una mujer que aporte cosas positivas a la sociedad.