Es posible reconfiguración del PRI.- José Narro Robles

León.- Pese a las divisiones que persisten en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hay posibilidad de una renovación, señaló el ex secretario de Salud y ahora aspirante a la dirigencia de ese instituto político, José Narro Robles.

En su visita a León para dar una ponencia en el Foro Estatal Líderes de la Salud, el también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dio su perspectiva nacional y local del panorama que ha visto en el partido que pretende dirigir.

Narro Robles recordó que el PRI recién tuvo lo que “evidentemente tuvo el mayor fracaso en su historia” y lo que ha encontrado “en estas cinco semanas que llevo de hacer pública mi decisión (de buscara al dirigencia) es un partido con problemas, divisiones, donde la militancia quiere ser tomada en cuenta, así lo exige”.

Pero a pesar de este panorama, el ex secretario aseguró que “es posible una reconfiguración del PRI”.

Cuestionado sobre la posibilidad de una candidatura “de unidad” en el proceso de elección para la dirigencia nacional tricolor señaló que “quisiera ver un proceso de elección con quienes determinemos inscribirnos”.

Acotó entonces que la unidad no tiene que ser en la candidatura sino en el proceso, entre las diferencias, entre la diversidad. No hay convocatoria, no hay reglas, no sabemos cómo va a ser.