Es taxista de León caso sospechoso de Coronavirus

León, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato pone en cuarentena a un taxista sospechoso de haber contraído el COVID-19.

Telefónicamente con AM dijo que el oficio de taxista se ha convertido, en estos días de contingencia, en un oficio de alto riesgo.

La verdad ni te imaginas quién te puede contagiar, por más medidas de precaución que hagas en tu carro. Suben y va mucha gente y no sabes quién pueda estar contagiado. Me aislaron por completo durante 14 días, y espero que me entreguen resultados. Por lo pronto me recetaron que tomara mucha agua; comer saludable, usar cubreboca; limpiar con cloro la casa; dejar de fumar, lavar las manos frecuentemente y en caso de calentura ir al Hospital General”, explicó.