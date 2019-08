"Es un cuento de nunca acabar", dice Obispo de Celaya

Celaya.- La injusticia sigue y del huachicol se pasaron a las extorsiones, así lo comentó el Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

Son las mismas personas y buscan un enriquecimiento que no se merecen, le quitan a la gente de lo que trabajan" comentó el Obispo.

Señaló que precisamente el Evangelio del día de ayer habló de los bienes, de los que tienen y quieren más y los que no, buscan o trabajan para tener algo, pero se debe anhelar más bien los bienes eternos.

¿Cuantos no se han muerto? Por buscar cosas efímeras, con la intención de obtener riquezas, inician y con esa ilusión mueren" externo el líder eclesial.

Por lo que exhorta a no buscar bienes materiales, los necesarios, pero buscar más hacer el bien y con los mismos ayudar a la gente.

PONER MÁS ATENCIÓN

Castillo Plascencia refirió que las autoridades no deben ser oídos sordos ante las peticiones de la ciudadanía ante la ola de extorsiones que se han dado.

"Deben poner mayor atención, hay muchos halcones para empobrecer y no hay nadie que vea quienes son los que cobran, no denuncian, por que hay miedo, somos cobardes, van a todos los comercios y nadie dice nada, y las autoridades deben poner mayor atención ¿cómo que no pasa nada? ¿cómo que todo está bien? Es su obligación estar atentos" señaló.

Externo que pareciera que las autoridades están más tontos que los malos y que eso no está bien.

Finalizó comentando que la Diócesis no ha sufrido alguna extorsión pero si le afecta al dañar a la ciudadanía, ya que la Diócesis son las personas y fieles que son parte de.

"QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS A LAS AUTORIDADES"

En el accidente donde murieron dos personas e involucra a un Sacerdote y que familiares señalan que hay pruebas de que el padre era quien manejaba, el Obispo comentó que esas mismas deben ser presentadas a las autoridades correspondientes.

Ya saben a quienes se las tienen que entregar, ustedes recibieron el comunicado que dimos, nos duele primero el daño que se le hizo a la familia, lo sentimos, se han acercado al templo y el párroco ha estado atento pero la Policía es la que tiene que ver esto, no es la Iglesia" expresó el Obispo.

Señaló que el padre no es prófugo, no está escondido, se sabe dónde está y que no tiene orden de aprehensión, por lo que no es un fugitivo.

Externo que esto se hace más grande por ser sacerdote.

Lo que hizo está mal, pero por ser sacerdote hay que cargarle más la mano, hay muchos que lo hacen y por supuesto que haya justicia, la Iglesia está dispuesta a colaborar", dijo.

Comentó que la Diócesis sí se ha acercado a la familia, que han estado en contacto. < /figcaption>

Además el sacerdote sigue sin oficiar misa y les dijo que habrá un juicio canónico para determinar su situación, después del juicio Civil y se hará lo que se tenga que hacer.

No vamos a impedir la justicia, pero la justicia no es la venganza, el padre es culpable por estar ahí, tiene parte por estarlo acompañando" finalizó.

