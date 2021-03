Es un error mayúsculo comprar el Estadio León, dice Carlos Medina

León, Guanajuato.- No se puede avalar un fraude comprando el Estadio León, sostuvo el primer panista que fuera alcalde de León y gobernador del estado, Carlos Medina Plascencia.

“Es una cadena de errores que no puede terminar con otro error mayúsculo”, señaló en entrevista para AM quien coordinó el plan de gobierno que presentó en la campaña electoral 2018, el hoy gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Medina pidió no destinar ni un peso público, ni en efectivo ni con terrenos, para ese fin.

Esto ante la iniciativa del Gobernador de apoyar al Municipio para adquirir las seis hectáreas que comprenden el Estadio León y terrenos aledaños, mismas que perdiera el Gobierno local en tribunales ante Héctor González González y Roberto Zermeño Reyes, presidente y vicepresidente de Club Social y Deportivo León A.C.

Es lo mismo (efectivo o predios), los bienes y activos que tenga el Estado y el Municipio son bienes de los leoneses y de los guanajuatenses y no tienen porque utilizarse esos recurso para acabar de enlodar esto que está mal habido”, expresó.

Nada justifica compra

Respecto al argumento del Gobernador de que se trata de una propiedad que no puede estar en manos de particulares, que debe ser de los leoneses y además es fundamental para consolidar el proyecto del Distrito León MX, opinó:

“Sí es estratégico pero el camino no debiera de ser ese, aunque sea más largo el camino no debe de ser el pagarles ese dinero, no debemos de pagar algo que se obtuvo fraudulentamente, eso sería un agravio para los guanajuatenses.



Y más en este momento que tenemos tantas necesidades sobre todo en salud, economía, me parece que, si bien puede ser estratégico, pues hay que tenerlo en la mira, pero no es algo que forzosamente tenga que hacerse mañana, ya habrá oportunidad para tener contemplado el aprovechamiento de ese espacio”.



El empresario y político leonés enfatizó que si fuera un bien que no tuviera el antecedente de haber sido arrebatado a los leoneses con un “fraude procesal”, se entendería la necesidad de invertir, pero así no se puede erogar dinero de todos.

“Yo no estoy de acuerdo en que se erogue nada y tampoco en este momento. Si vienen con el asunto de la amenaza de que si se va el equipo de la ciudad, si tiene que estar temporalmente en otro lugar, pues que esté en otro. No lo acepto…”

El panista retomó que fue un gran error haber extinguido anticipadamente el fideicomiso que tenía bajo su resguardo el inmueble, aunque lo bueno es que del tema sabe la síndico Leticia Villegas Nava, quien votó en contra en su momento. De ahí derivó la disputa en tribunales beneficiada, dijo, de una defensa legal muy mala.



Que hagan uno nuevo

Carlos Medina pidió enfocarse en la construcción del nuevo estadio en el terreno que desde 2018 el Estado les facilitó en una compra-venta a Grupo Pachuca.

“Que se pueda realizar (una nueva casa para el Club León) pero sin recurso público a fondo perdido, si en un momento dado se les puede asesorar, ayudar, orientar, a realizar el proyecto, pero sobre un estadio nuevo, no comprando un estadio viejo con lo que se valide el fraude de quienes hoy se ostentan como propietarios”.

Agregó que lo que preocupa es la afición y que el equipo se quede en León, pues lo más importante es que Grupo Pachuca cumpla el compromiso del nuevo estadio.

El panista comentó que no ha platicado directamente del tema con el Gobernador.