‘Es un ridículo’ liberación de familia de ‘El Marro’: CCEL

León, Guanajuato.- Molestia, ridículo y frustración es la impresión que deja al sector empresarial de León la liberación de los familiares del líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

Causa una enorme frustración en la sociedad pues detona que algo no se hizo bien y el camino para recuperar la paz es largo y cada vez parece más pesado… Es un operativo fracasado y los responsables tendrán que rendir cuentas”, lamentó en conferencia de prensa el presidente del CCEL, José Arturo Sánchez Castellanos .

Demandó que verdaderamente se realice la investigación que anunció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pero, de entrada, señaló la responsabilidad en la autoridad federal.

“En nuestra opinión hay una mayor responsabilidad de las autoridades federales en este caso, por varias razones, la primera es que el operativo fue ordenado y aplicado por la Sedena, quien solicitó apoyo unas horas antes a las autoridades estatales para las órdenes de cateo y el refuerzo de elementos en el sitio.”

El líder empresarial cuestionó la ausencia de la Fiscalía General de la República.

¿Por qué la FGR no aceptó poner a disposición los detenidos a instancias federales?, ¿por qué si habiendo estado detenidos siete días la FGR no generó las detenciones, por qué todo se dejó en manos de las autoridades estatales?”.

Agregó que, por la información conocida, la Sedena intervino domicilios antes de tener la orden judicial, “¿por qué no esperaron a que hubieran órdenes de cateo?”.

Consideró que en Guanajuato la coordinación entre Estado-Federación había mejorado mucho por lo que es “inexplicable” el fracaso del reciente operativo. Les pidió dejar de lavarse las manos y repartir culpas, y asumir las responsabilidades.

Es un ridículo, pero me parece que está más centrada esta responsabilidad en las autoridades federales, sin descartar que pudiera haber una omisión de la parte estatal, pero, considerando todas las variables, esas dudas, mientras no sean resueltas, la conclusión será que en lo Federal no hicieron bien su trabajo”, dijo.