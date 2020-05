Escasez de cerveza eleva precio, en León venden cartones hasta en $400

León, Guanajuato.- Debido a la escasez de cerveza, algunas tienditas, expendios y depósitos han incrementado el precio de este producto hasta el doble.

Incluso, hay comerciantes que están vendiendo los cartones de cerveza hasta en 400 pesos.

Ayer salí a buscar cerveza a varios depósitos de la ciudad y eran pocos los que todavía tenían, incluso donde encontré me costó 60 pesos la caguama cuando originalmente me la daban en 36 pesos, de dos envases que llevé fueron 120 pesos; las dos caguamas más caras que he comprado”, platicó Juan Carlos Rodríguez.