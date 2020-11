Esconde Fiscalía del Estado información sobre víctimas en fosas de Cortazar

Salvatierra.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, negó información a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a los familiares de los dessaparecidos, sobre las fosas encontradas en Cañada de Caracheo, en Cortazar.

Así lo reveló Karla Quintana Osuna, comisionada Nacional, quien agregó que incluso intentó comunicarse con el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, pero no obtuvo respuesta.

Según la versión de la Comisión, tras enterarse de las fosas en Cañada de Caracheo por los medios de comunicación, buscaron información con la Fiscalía, pero no se las dieron, además, en días pasados se les negó la entrada al predio donde ubicaron las fosas porque la Fiscalía justificó que existe una audiencia de control y un proceso legal.

A pesar de lo anterior, Karla Quintana insistió que la Fiscalía tenía que informar del hallazgo de la fosa y todavía no envían datos oficiales.

No me han contestado oficialmente. Solo tenemos acercamiento con la Fiscal que maneja lo de los desaparecidos, pero no con el Fiscal.