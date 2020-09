Escuadrón de vida de tiempo completo salva vidas con trasplantes

Guanajuato cuenta con el único equipo de respuesta inmediata en el país, capaz de garantizar trasplantes de órganos, el cual fue creado desde 2006.

El pasado miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, felicitó a Guanajuato por su esquema de trasplantes.

Guanajuato.- El Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato se creó en 2006 y empezó como un organismo que se encargaba únicamente de la promoción de la cultura de donación de órganos. Hoy, cuenta con un equipo único en el país, integrado por seis guanajuatenses cuya misión es llevar vida.

El pasado miércoles, en la tradicional conferencia de prensa que se realiza en Palacio Nacional para informar de la epidemia del coronavirus, participó el doctor José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

El especialista informó sobre la situación de los trasplantes de órganos en México y las consecuencias que ha tenido la epidemia de Covid 19 sobre esta práctica.

Luego de su intervención, en la sesión de preguntas y respuestas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que una de las mayores limitaciones para concretar los trasplantes “es la posibilidad de tener equipos quirúrgicos, médicas, médicos, cirujanas y cirujanos que pueden actuar 24 horas al día para ir a recuperar los órganos de una persona que fallece y que pudiera tener la oportunidad de que done”.

Y añadió López Gatell:

Algunas entidades federativas lo han logrado y quiero felicitar al estado de Guanajuato que ya por muchos años ha implantado un esquema de procuración de órganos muy exitoso, que le ha permitido impulsar la donación de órganos, todavía no al nivel que quizá sería deseable, pero definitivamente a través de esta intervención relativamente simple en términos administrativos, garantizar equipos quirúrgicos 24 horas al día que puedan recuperar los órganos, logró un cambio muy sustancial en la donación de órganos”.

La historia

Este proceso del que hoy se enorgullece Guanajuato, anteriormente era realizado por un solo médico, quien se encargaba de trasladarse hasta el lugar donde se encontraba el donador, realizaba la extracción del órgano, volvía a su hospital de origen y hacía la cirugía. Eran tan agobiantes las tareas que los doctores dejaron de hacerlas por el cansancio que les generaba.

Y es que no había un equipo de estudio de muerte que acudiera a donde estaba la persona donante, no había un médico coordinador que explicara a los familiares lo que es la muerte cerebral y lo que procedía, no había quien hiciera la extracción de órganos, tampoco quien los llevara a su destino.

Había momentos en los que este delicado protocolo se fracturaba y se perdían donadores.

En 2011, el doctor Rodrigo López Falcony asumió la dirección del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Guanajuato y dos años después arrancó con la Unidad Procuradora de Órganos, que actualmente está integrada por un cirujano, un enfermero perfusionista y un anestesiólogo.

Los héroes guanajuatenses se encuentran en dos grupos y en dos regiones; tres en León, que atienden toda la zona norte del estado y tres más en Celaya, quienes se encargan de la zona sur.

Ellos son los doctores Héctor Camarena, José Trejo, Alejandro Ramírez, Rodrigo López, la doctora Gabriela Cruz y el enfermero Julio Hernández, quienes están atentos al llamado las 24 horas y tienen un tiempo de respuesta máximo de dos horas.

Tan pronto se identifica que hay un donador, ellos acuden para trasladarse de inmediato al lugar donde se encuentre la fuente de la vida.

Trabajan de la mano con el Sistema Único de Emergencias (SUEG), con ambulancias o helicóptero para acortar tiempos.

También los centros de trasplante aumentaron, anteriormente sólo había uno en León, hoy ya hay en Celaya e Irapuato.

También cuentan con el apoyo del Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Guanajuato, donde existe un área especial con personal que labora con guardias de 24 horas para realizar las pruebas de histocompatibilidad para trasplante.

Cuando hay un donador se llevan su sangre y la del receptor, en el laboratorio hacen las pruebas cruzadas para confirmar la compatibilidad.

Este modelo es el que ha llevado a que Guanajuato ocupe un lugar privilegiado en materia de donación de órganos.

En 2012 logramos una tasa de 12 donadores por millón de habitantes, mientras la tasa nacional fue de 4 donadores por millón; tenemos una tasa muy parecida a países latinoamericanos con más desarrollo como Argentina o Chile”, platicó el doctor Rodrigo López Falcony.

Los coordinadores de donación son parte fundamental de este proceso; el estado cuenta con 13 médicos especializados en los hospitales, capacitados en el tema de cómo dar la noticia sobre el deceso de un paciente. Ellos se encargan de acompañar a las familias y de explicarles las bondades de la donación.

Son ocho coordinadores de las Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, uno en el ISSSTE y cuatro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La pandemia los detuvo, pero ya están listos

Con motivo de la pandemia del SARS-CoV-2, desde marzo las Unidades Procuradoras de Órganos hicieron una pausa, el 11 de agosto las indicaciones cambiaron y volvieron a la lucha.

Sin embargo, no ha sido posible realizar trasplantes, lo que ha provocado que el rezago aumente: antes de la pandemia quedaron en lista de espera mil 950 pacientes, a la fecha ya son 2 mil 100; 2 mil de ellos esperan un riñón.

AM supo del caso de un joven de 15 años y una niña de 13 que están en espera de un donador y han recibido información de seis potenciales, pero dos dieron positivo de Covid-19 y las familias se negaron a la operación.

Pero eso no ha impedido que los coordinadores continúen su labor de la búsqueda de donadores.

En mayo lograron hacer un trasplante de córnea, el número 22, la otra intervención fue a finales de agosto, en el Hospital de Alta Especialidad; el órgano llegó de un donante originario de Sonora.

Los trasplantes de riñón siguen detenidos, pero confían que al cambiar el semáforo epidemiológico a amarillo, puedan reactivar al 100% los procesos.

La sociedad tiene que tomar ese papel proactivo de perder el miedo al mito en torno a la donación de órganos, y por otro lado, nosotros como funcionarios, como gobierno, tenemos la obligación de generar toda la estructura e infraestructura para que se den estos procesos”, destacó el doctor Rodrigo López Falcony.

MCMH