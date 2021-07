Escuelas de Irapuato no han sido afectadas por las lluvias

Irapuato, Guanajuato.- A pesar de las fuertes rachas de viento y lluvias que se han registrado en Irapuato, no se han tenido afectaciones en las escuelas, informó el delegado de educación de la región suroeste, Gabriel Espinoza Muñoz.

Comentó que en términos de infraestructura no se han visto afectados, pues tienen un proyecto de mantenimiento de planteles en el cual llevan 232 escuelas antes del regreso a clases presenciales, y en el caso de que alguna escuela tenga humedad o algún desperfecto se atienden de inmediato.

Ya desde hace varios años de manera preventiva se han hecho estudios para identificar qué escuelas tienen árboles que requieran tala o poda y se han ido atendiendo y eso me da la tranquilidad, y puedo comentar que ya hace varios periodos de lluvias no hemos tenido escuelas que tengan alguna afectación de algún árbol caído o rama caida”, dijo.

Asimismo, señaló que no han tenido reportes de afectaciones de goteras, esto debido al programa preventivo que tienen, pues se detectan con tiempo las escuelas que pudieran tener algún tema de goteras, sin embargo, hasta la temporada de lluvia es cuando se dan cuenta si los trabajos funcionaron, pero al no tener reporte de algún daño, quiere decir que estos fueron eficientes.

Señaló que tampoco han tenido reportes de que los encharcamientos que ha habido en algunas colonias tampoco han llegado a afectar las escuelas, debido a los equipos de trabajo de drenaje y agua potable de los diferentes municipios que conforman la región sur oeste.

Ahorita no tenemos registrado, también hay que recordar que ahorita no tenemos mucha actividad, ya algunas empieza a tener actividad o pilotaje o actividades propias, pero hasta ahorita no nos han reportado, sin embargo, no descarto la posibilidad de que alguna escuela sea afectada”, dijo.