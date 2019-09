'Ese dolor jamás pasa, jamás deja de pesar'

Celaya.- A 20 años del trágico incidente recordado como”Domingo Negro” , donde cientos de personas perdieron la vida, cada caso es un recuerdo, es un dolor, es un sentimiento que nunca, a pesar del tiempo no se olvida.

Jorge Ocampo, es un hombre que perdió a su padre en el incidente, fue el único taxista que perdió la vida y a 20 años, señala que el recuerdo, el dolor y su memoria jamás se olvida.

Fue algo muy duro, en mi caso, me pegó después, cuando pasó todo, yo tenía 6 años, yo no viví la realidad sino hasta después, en su momento no entendía, no me daba cuenta, no tenía razón de cómo y por que pasó todo, fue duro cuando empecé a crecer, iba en cuarto, a quinto de primaria cuando falleció mi papá”, narró.