Especulan con tanques de oxígeno en Guanajuato

Guanajuato.- Hasta en 53 mil pesos se vende un tanque de oxígeno con capacidad de 9 mil 500 litros a través de grupos de Facebook.

Sin control y supervisión de autoridad alguna se realiza la reventa de equipos e insumos de oxígeno medicinal en municipios de Guanajuato como León, Celaya e Irapuato, pues ante la demanda y el incremento de los costos de dichos equipos hay quienes lucran con la salud y la desesperación de los familiares de enfermos de coronavirus.

AM contactó vía WhatsApp a algunas personas que dicen tener a la venta tanques de oxígeno medicinal con regulador, vaso y mascarilla nuevos, incluso hay quienes ofrecen hacer la entrega inmediata y a domicilio.

“Sólo me quedan dos tanques, uno grande de 9 mil 500 litros en 53 mil pesos, el último que me queda con oxígeno, trae su regulador, sus válvulas. Entregamos a domicilio. Y me queda uno mediano de mil 700 litros en 26 mil, no trae oxígeno.

“La entrega puede ser hoy mismo, inmediatamente o a la hora que me diga ‘sí me interesa’, van y se lo entregan”, informó una mujer quien respondió en uno de los números publicados en el grupo “Recupérate de Covid, León”.

Al preguntarle si era el costo más bajo, respondió: “Es el último precio, me están diciendo pero necesitan ya saber porque ya hay otros dos compradores porque son los únicos tanques que hay porque ahorita sí hemos batallado”.

Otra persona que se identificó como Denisse, pidió 48 mil pesos a cambio de un tanque de oxígeno de 9 mil 500 litros vacío y para asegurar la compra solicitó realizar un pago de 5 mil pesos como depósito.

“Me quedan nada más dos tanques, cada uno es de 9 mil 500 litros y están en 48 mil pesos, me indicas si te interesa y nos ponemos de acuerdo.

“Hoy te lo podemos entregar inmediatamente o mañana te lo podemos entregar lleno, ya que mañana los van a rellenar sin problema. Mañana como a las 7 de la tarde en lo que se forman y todo”, dijo.

La mujer señaló que si el tanque se entregaba sin oxígeno podría hacer una “rebaja” de 500 pesos, “te lo podría bajar en 47 mil 500, ¿cómo ves?, pero te lo entregaríamos ahorita, tú dime y vemos el punto de entrega”, insistió.

En este grupo de Facebook a pesar de que se indica que no se permite la venta de insumos y artículos si el vendedor no se identifica plenamente, abundan publicaciones sobre la venta y renta de tanques de oxígeno medicinal, así como concentradores de oxígeno.

En comentarios de las publicaciones que realizan personas en busca de un tanque o accesorios como las válvulas, hay quienes los ofrecen en venta y comparten números de teléfono para dar más información, pues algunos no comparten precios de lo que ofrecen y sugieren llamar o enviar mensaje.

Sin embargo también hay usuarios que alertan sobre estos fraudes y piden no pagar anticipos y realizar el pago hasta que se haga la revisión y entrega de los tanques adquiridos.

Ofrecen ayuda real y justa

Para ofrecer orientación sobre el COVID-19, así como información de opciones confiables para adquirir productos de grado médico a precios razonables como los tanques de oxígeno, un conjunto de médicos y enfermeras creó el grupo de Facebook Ayuda Real y Justa para pacientes COVID en Guanajuato.

Además los gobiernos municipales de León, Irapuato y Celaya también ofrecen recargas gratuitas y guía para poder adquirirlo.

