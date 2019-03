Espera Diego respuesta de Alfonso Durazo tras liberar a cuñada de ‘El Marro’

Hay molestia en el Estado porque la Fiscalía General de la República dejó en libertad a la cuñada de José Antonio Yépez Ortiz, 'El Marro', Angélica N. y su esposo, Juan N., luego de que se les lograra detener tras un retén en Villagrán, manifestó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Lamentamos que un objetivo tan importante, que la Federación traía como objetivo, no se le haya dictado la prisión preventiva, que era fundamental, expresó.

Señaló que manifestó su molestia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Operadora financiera

“Porque aquí nosotros estamos trabajando fuerte para devolver la paz y la tranquilidad deteniendo objetivos y que se liberen así de fácil no nos parece justo. Me dijo que lo iba a revisar y ya no he tenido comunicación”, enfatizó.

Recordó que en el Estado no se podría haber girado una orden de aprehensión en contra de la mujer, porque los delitos que se podrían imputar son de orden federal.

“Que pueden ser lavado de dinero, delincuencia organizada, por portación de arma se detiene y se pone a disposición de la autoridad federal y se les hace el comentario de que ella es la operadora financiera”, apuntó.