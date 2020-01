Espera Insabi no afecte recursos para Hospital Pediátrico de León

León.- Raúl Rojas Hernández, director del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, señaló que esperan que la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no provoque un recorte en el presupuesto que recibe esta unidad médica para así poder seguir atendiendo de forma eficaz a los menores de edad en Guanajuato.

Recordó que las reglas de operación del Insabi se van a dar a conocer en un periodo de hasta 180 días después del arranque. Mientras tanto se seguirá la política de “cero rechazos” en Guanajuato.

Esperemos que no nos quiten muchos recursos. Ahora con el Insabi estamos a la espera de mayores reglas de operación, la instrucción precisa de nuestro Secretario de Salud y del Gobernador es el cero rechazo, seguimos atendiendo a la gente, ahora no pedimos la póliza del seguro popular, sola la identificación y una carta bajo protesta de decir verdad de que no cuentan con alguna derechohabiencia como IMSS o ISSSTE o Pemex o Sedena y estamos brindando la atención como debe de ser”, señaló Rojas Hernández.