Espera Juan Pablo Delgado resultados de contienda por Alcaldía

León, Guanajuato.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León, Juan Pablo Delgado, llegó a la casa de campaña del partido para esperar los resultados de la contienda.

La casa ubicada en la colonia Andrade comienza a tener movimiento tras el cierre de casillas.

A su llegada Delgado dijo que está tranquilo, y esperarán los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “Vamos a tener tranquilidad en el partido”, dijo.

Detalló que en general no se reportaron incidencias mayores, sólo apertura de casillas con retraso.

Un detalle negativo fue que algunas personas que son originarios de otros estados no pudieron votar, como ejemplo señaló a su novio, originario de Chihuahua, quien no pudo votar.

Consideró esta situación como un gran error del Instituto Nacional Electoral (INE), porque “no hicieron público que sólo en la circunscripción podías votar, eso fue más complejo”.

Detalló que más allá de eso, no hubo nada preocupante en temas de violencia.