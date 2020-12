Esperan alza en ventas en Guadalupe-Reyes

León, Guanajuato.- Con las ventas por los suelos, y muy pocos resultados por el Buen Fin 2020, locatarios de la Zona Centro de León mantienen la pequeña esperanza de vender un poco más en esta época navideña.

Sonia Álvarez, vendedora de iluminación y artículos navideños, dijo: “La gente ya empieza a traer más posibilidad, con lo de los aguinaldos siempre es buena época para vender, pero vamos a ver cómo nos va con la crisis”.

Canaco-Servytur León informó que a pesar de la crisis originada por la pandemia del coronavirus, se pretende replicar el mismo cierre económico del 2019.

La estimación para cerrar la época más importante en cuanto a ventas en la región este 2020 es de 8 mil 750 millones de pesos en derrama económica, lo que representa repetir la cifra del año pasado.

“Diciembre y unos días de enero son el último ‘empujoncito’ que nos queda para vender algo, así que no hay que hacernos ni pa’ atrás para agarrar impulso”, comentó don Julián, locatario dedicado a la venta de artículos de temporada.

Sandra M., otra vendedora de luces y decoración navideña, refirió mantener la esperanza de que este mes y el próximo sean más productivos, pues lamentó que está a muy poco de cerrar uno de sus dos locales en la zona.

Hasta ahora no ha habido nada que mejore la venta, ni las ofertas de las tiendas, ni el Buen Fin, solo queda la temporada navideña y eso a ver, porque ya no me falta mucho por cerrar este primer local.