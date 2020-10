Esperan en Guanajuato 2,200 un trasplante

Guanajuato.- Del 28 de septiembre a la fecha, a la lista de espera para recibir un órgano se sumaron 100 pacientes más, es decir que actualmente en Guanajuato, 2,200 personas esperan una segunda oportunidad de vida.

Hasta fines de marzo, el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) tenía 1,950 personas en lista de espera.

El director del CETRA, Rodrigo López Falcony, manifestó su preocupación de que el semáforo epidemiológico vuelva a naranja o incluso a rojo, pues reconoció que no ha sido fácil reactivar los protocolos de donación de órganos luego de pausarlos por la pandemia.

Pedirle a la población no dejar de usar el cubrebocas y que sean conscientes de que esta libertad que quisiéramos tener le puede costar la vida a alguien más, no sólo por el contagio de coronavirus, sino porque no va a poder ser trasplantado”, advirtió.