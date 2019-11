Esperan no haya grandes recortes a la Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior

Irapuato.- A pesar del recorte presupuestal que el Gobierno Federalproyecta para el estado de Guanajuato en 2020, el Secretario de Innovación Ciencia y Educación Superior, Eusebio Vega Pérez, espera que la dependencia no tenga grandes recortes, pues la educación es fundamental.

Mencionó que el presupuesto apenas entró el lunes 25 al Congreso del Estado, por lo que están a la expectativa de que no sea mucho lo que se le recorte a la dependencia.

Todavía no podemos hablar de números oficiales, nosotros estamos con buenas expectativas de que no nos vayan a recortar mucho pues por lo menos para seguir avanzando, el ciclo que está corriendo nos deja ver un pequeño crecimiento y no queremos perder ese ritmo”