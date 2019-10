Esperan no haya recortes de presupuesto al Cinvestav en 2020

Irapuato.- Al desconocer cuánto recurso se les destinará en 2020, la directora de Cinvestav Irapuato, Gabriela Olmedo Álvarez dijo que espera no recibir menos recurso.

Destacó que desde hace 2 años, esperan recursos por 3 millones de pesos para el mantenimiento de los equipos, que tienen un costo aproximado de 90 millones de pesos y se están haciendo obsoletos.

Comentó que uno de los equipos que les hace falta tiene un costo de 20 millones de pesos, los cuales buscarán para seguir dando servicio a empresas y a la investigación.

Siempre queremos más recursos, ahora ya no tengo la ambición de tener más, ya tengo la ambición de no tener menos, esperemos que pueda yo conseguir dinero para dar mantenimiento al equipo de investigación, tengo 2 años que no he podido”