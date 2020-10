Esperan que Federación pague fideicomiso y fondo de campesinos

Irapuato.- Tras la desaparición de fideicomisos, los integrantes de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, buscarán que el Gobierno Federal les pague el Fondo de Ahorro Campesino y se siga entregando el fideicomiso con el que se les estaba apoyando, mencionó Aarón Cabañas Marcial, líder nacional de la UCEM.

Informó que el fideicomiso se había creado con la intención de parar las protestas de los diferentes grupos de braceros del país, durante el gobierno de Vicente Fox, la finalidad era el tener apoyo en cuanto les regresaran el Fondo de Ahorro Campesino.

Señaló que luchan para que no desaparezcan, ya que en la entrada de este recurso no había corrupción ya que se entregaba sin intermediarios, además de que tiene una administración y un procedimiento, donde se le deposita directo a los beneficiados.

Se depositan los recursos, se publican las listas de los que tienen folios y la gente puede cobrar directamente, no existen intermediarios, por lo tanto no nosotros planteamos que no existe la forma que hubiera corrupción en él fideicomisos de los braceros”, dijo.