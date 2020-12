Esperan tianguistas poder trabajar hasta el 6 de enero

Celaya, Guanajuato.- Ante el regreso a un semáforo rojo epidemiológico, comerciantes del Tianguis de los Lunes señalaron que si es por salud está bien, pero pidieron que al menos el regreso sea después del seis de enero, para no afectar sus ventas.

“Si es por salud de toda la población, está bien, la economía obviamente va a ser pésima, ya de por sí andamos poco a poco (...); sí me gustaría que nos permitan trabajar hasta el 5 de enero”, dijo la comerciante Verónica.

“Apenas uno estaba levantándose, fueron meses muy duros y otra vez nos quieren encerrar, ¿cómo le vamos a hacer?, se debe llevar el sustento a la casa, lo que podemos y debemos toda la sociedad es cooperar para no contagiarnos, al menos usar un cubrebocas, el gel”, señaló Jesús, otro comerciante.

“Si regresamos al rojo es porque la personas no entendemos, no nos cuidamos, los bares están llenos, los chavos no respetan”, externó Guillermo.