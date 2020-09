Espía la Fiscalía en teléfonos de delincuentes

En cuatro años la Fiscalía General del Estado ha hecho al menos 14 solicitudes para intervenir teléfonos.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se obtuvo que una petición fue hecha en 2017, cuatro en el 2018, dos más el año pasado y siete en lo que va de 2020

El abogado Julio César Ledezma Gutiérrez explicó que las intervenciones telefónicas son completamente legales, siempre y cuando esté bajo plena autorización de un juez.

Este tipo de pruebas las solicita el Ministerio Público con el fin de intervenir el teléfono celular de una persona para obtener mayor información que lleve a reunir más datos en una investigación.

Sin embargo, la intervención telefónica debe tener un sustento legal para que sea autorizada por el juez, y para que esto se dé “debe tener un fundamento y un motivo, si no lo hay, porque si simplemente ‘nosotros creemos’ no se le va a conceder, tiene que ser en base a algo fundamentado para que pueda ser concedida", explicó Ledezma Gutiérrez.

El Ministerio Público debe conseguir entonces la autorización de un juez federal, ya que durante el proceso penal si se presenta una prueba derivada de la intervención telefónica obtenida sin autorización, la autoridad la rechazará.

Uno como defensor debe ser muy cuidadoso en las intervenciones; si hay una autorización de un juez, adelante y se continúa, pero si no hay autorización se le pide: ‘Señoría, solicito que no se califique de legal esa prueba porque no se cumplió con los requisitos legales’", manifestó el experto.