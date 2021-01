Estaban jóvenes reunidos en casa en León y los atacan a balazos, dos murieron

León, Guanajuato.- Dos jóvenes murieron en un ataque a balazos en la colonia Los Castillos.

Uno falleció en la casa donde ocurrió el ataque y la otra víctima al llegar a la clínica.

Este hecho sucedió alrededor de las 5 de la tarde de este viernes en la calle Tzintzuntzan casi con Del Cobrador.

Varios jóvenes estaban reunidos dentro de un domicilio cuando hombres armados irrumpieron y les dispararon en repetidas ocasiones.

Uno de ellos identificado como Jonathan y otro como Miguel.

Vecinos salieron de sus casas apenas escucharon las detonaciones.

Detienen a dos

Autoridades detuvieron a dos, pero no se ha confirmado que sean presuntos responsables de este hecho.

Testigos vieron a los responsables correr hacia la calle Calakmul.

"Yo me iba a bajar detrás de ellos, pero me detuvo mi papá, que porque me iban a disparar. Ahí supe que eran" Los Vagos", dijo un familiar de Miguel.

Oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar pocos minutos después del reporte y acordonaron para evitar el paso de los familiares.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al auxilio y confirmaron el deceso de Jhony.

Trasladaron grave a Miguel, con heridas de bala en rostro, cuello y abdomen, pero a su llegada al hospital falleció.

HLL