León, Guanajuato.- Urge la compra de terrenos del Estadio León para recuperarlo como un bien propiedad del Municipio, insistió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En su mensaje de inauguración de Sapica destacó el proyecto de Distrito León MX que integra a Poliforum, Explora, Forum Cultural, Feria Estatal de León “y próximamente el Estadio León”, aseguró. Una megaplaza abierta todo el año.

En entrevista posterior Diego anotó que, en cuanto se tenga la certeza de que el inmueble es un bien público, se avanzará con el plan para que este polígono sea una macroplaza (sin rejas ni muros que la dividan) abierta todos los días del año.

Urge ya porque si ahorita empezamos a invertir y llega un particular y te cambia todo el plan, ya que sea de los leoneses, ¿quién lo va a comprar?, el Municipio, ¿con qué recurso?, el Estado pondrá lo que haga falta”, sostuvo.

Respecto al monto que representará la compra indicó que no está definido pues todo el proceso corresponderá llevarlo al Comité de Adquisiciones del Municipio.

“Corresponde al Municipio la compra y es un tema que yo dejaría en sus manos, evidentemente cuentan con todo nuestro respaldo y apoyo, no sabemos cuánto (el monto), es un tema que tiene que empezar el proceso de adquisición”, apuntó.

Han habido conversaciones y acercamientos, citó, pero no hay un acuerdo cerrado.

Se le preguntó qué respuesta le da a las voces que se oponen a que se compre este predio con recurso de los guanajuatenses: “Que se cooperen, estaría padre que lo compraran y poderlo tener, al final tiene que ser de los leoneses y no de un particular, así es así al rato en esas seis hectáreas construyen lo que quieran”.

AM: ¿Esto de la compra del Estadio León no es como el que entre un ladrón a mi casa, se lleve mis muebles, después me los venda y se los tenga que comprar?

“Lo que te puedo decir es que esas seis hectáreas es un inmueble que tiene que ser para los leoneses y parte del Distrito León MX y vale la pena que ese estadio no vuelva a estar jamás en manos de particulares y sea de los ciudadanos leoneses”.

Y si hubiera nuevo estadio

El Gobernador dijo no tener una fecha de arranque del nuevo Estadio León.

El proyecto del nuevo estadio está sujeto a los plazos fijados en el contrato de compra-venta y corresponde al Congreso del Estado determinar si se les concede una prórroga para iniciar su construcción o hay un proceso de devolución del predio.

En caso de que en un futuro se concretara ese complejo deportivo y comercial, Diego planteó someter a consulta popular el destino del actual Estadio León.

Ahora que están de moda las consultas populares, que una vez que se construya el nuevo estadio, que faltan años, y se vaya a demoler éste, que digan los leoneses qué quieren que se construya ahí: un parque, un museo, un estadio para otro deporte, en fin el Distrito León MX ese terreno es parte de esas 68 hectáreas”.

Expropiar, no

Rechazó la opción de la expropiación porque es un proceso complicado y tardado.

“Hay muchas condiciones que no permiten la expropiación, una de ellas la causa de utilidad pública en el tema del polígono (León MX), es un tema que tardaría muchísimo y al hacerlo tan lento, hay que pasar incluso por un tema de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de León, eso lo hace muy largo”, indicó.

AM: ¿No sería mayor costo una compra que la expropiación?

“No, creo que puede llegarse a una buena negociación inclusive menor”, confió.

AM