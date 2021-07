Estadio León: Roberto Zermeño Vargas evade impuestos

León, Guanajuato.- Además de que obtuvieron 410 millones de pesos por la venta del Estadio León, Roberto Zermeño Vargas y sus socios evadieron el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Cedular.

Asimismo, Grupo Pachuca fue beneficiado con descuento en el pago del impuesto predial, de acuerdo con los apoderados legales de la Asociación Civil de Palcos y Plateas.

LEE TAMBIÉN: ¿Qué hará Zermeño con los 410 millones de la venta del Estadio León?

Mostraron documentos que comprueban que el Club Social y Deportivo León A. C, con la cuenta predial No. 02C0024950022020120216, de acuerdo al folio Internet NO, 452606, adeudaba 3 millones 995 mil 496 pesos.

Luego se da a conocer el folio Internet No. 452669, con la misma referencia del pago del Predial, por 475 mil 899.90 pesos, a nombre de Fiera Capital Inmobiliaria SA de CV.

Esto implica que el Municipio le condonó al Grupo Pachuca el pago de 3 millones 519 mil 597 pesos de impuesto predial, cuando hay miles de gentes a las que no se les rebaja ni 100 pesos del predial y por el contrario se les hacen cargos si no pagan a tiempo”, dijo el abogado Octavio López Alba.

Encuentran irregularidades en escritura del Estadio León

También subrayó que han detectado irregularidades en la escritura hecha por el notario público Mariano Hernández Aguado, en favor del Grupo Pachuca o Fiera Capital Inmobiliaria, como la evasión del pago del Impuesto Sobre la Renta y el Cedular.

Se ha favorecido al Club Social y Deportivo León A. C., de Roberto Zermeño y sus socios, toda vez que el notario público No. 10 José Lomelín Origel y el notario No. 27, Mariano Hernández Aguado, que debieron retener el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el 5% del Cedular y no lo hicieron”, explicó.

El abogado de la asociación señaló que el argumento que se hizo para evadir el pago de dichos impuestos fue que las asociaciones deportivas no pagan impuestos, sin embargo desde 2003 el Club Deportivo León, que preside Roberto Zermeño, sólo se dedicó al arrendamiento del estadio al Grupo Pachuca, así como los terrenos del estacionamiento, no a promover el deporte.

LEE TAMBIÉN: Exigen palcohabientes del Estadio León a Grupo Pachuca respete sus derechos

“No tienen derecho a estar exentos en el pago del ISR y Cedular, nunca comprobaron ser promotores de deporte, sólo el nombre; hay muchas inconsistencias e irregularidades en las escrituras”, señaló Octavio López Alba.

Precisó que en la Ley del Impuesto sobre la Renta Artículo 79 fracción XXVI se asienta que quedan exentas “Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte”.

“Mintieron al decir que era una asociación deportiva, pero sólo rentaban el Estadio León, obteniendo lucro, por lo que evadieron el pago”.

LEE TAMBIÉN: Dueños de palcos y plateas presentan demanda por compra de Estadio León

El abogado consideró que se debe castigar a los responsables de las irregularidades.

“De acuerdo al Código Fiscal de la Federación esto es una defraudación fiscal y los notarios públicos son los responsables solidarios por error u omisión encausados por el vendedor, en este caso Roberto Zermeño y su socio Héctor Gonzalez”, añadió.

AM