Estadio León: diputados de oposición ven innecesario comprar el estadio

León, Guanajuato.- Los diputados opositores leoneses Hugo Varela Flores y Vanessa Sánchez Cordero, del PVEM, consideraron que no es ni necesario en estos momentos comprar el Estadio León. Sino que ese dinero debería destinarse a cubrir otras prioridades.

En cambio, el diputado panista, también de León, Julio César Sosa Torres consideró que si la compra ayudará al desarrollo de esta zona, si eso beneficiará a los leoneses, está a favor.

Hoy, AM publicó que Roberto Zermeño y su socio Héctor González piden ahora 520 millones de pesos por vender el Estadio León en sus negociaciones con funcionarios de Gobierno del Estado y de la Presidencia Municipal de León.

Antes pedían mil 900 millones

Originalmente, hace meses, pedían mil 900 millones de pesos y ahora sólo 520 millones porque “les urge” venderlo, revelaron a este diario fuentes de primer nivel que participaron en la negociación.

El Estadio León ahora se ofrece en 520 millones. FOTO: AM

Entrevistado al respecto, el diputado Hugo Varela Flores, del PRI, señaló que esos millones de pesos se requieren en colonias, en inversión de agua.

¿Qué se sacaría de comprar un estadio que es de una persona privada y no tiene nada que ver con la inversión pública?, cuestionó. Hay un terreno que se compró para construir un estadio. Ahora quieren comprar otro estadio ¿de qué se trata?

Consideró que no se pueden distraer recursos públicos en este tipo de adquisiciones pues no es necesario comprarlo. Lo que se debe hacer, señaló, es no cambiarle el uso de suelo para que no se pueda destinar a otros fines.

La diputada ecologista Vanessa Sánchez Cordero expresó:

Creo que hay otras cosas muchísimo más urgentes que comprar un estadio, que además se perdió por las propias personas de Acción Nacional”.

Opinó que ahora anunciarlo es una medida con fines electorales, pero en estos momentos la compra del estadio no debe de ser prioridad, hay otras cosas para las que debe destinarse.

“El problema no es el precio, sino para qué quieren un estadio”, destacó. Además recordó que el club deportivo ha dicho que no quiere vender.

“Hay muchísimos temas para lo cual se puede destinar ese dinero, pero el Gobierno del Estado no lo puede hacer directamente, el municipio puede destinarlo para equipamiento municipal. Esos 500 millones se pueden destinar a muchísimas cosas”, destacó.

Consideró que no es un tema que debería de estarse discutiendo desde el gobierno, sino los particulares deberían verlo. Además cada 3 años se habla del estadio, y coincide con las elecciones.

En cambio, el diputado panista Julio César Sosa Torres dijo que hay que ver los proyectos que se tienen, pues en la zona donde se ubica el Estadio, se tiene un proyecto importante que seguramente será para beneficiar a la ciudad. Hay que ver el costo-beneficio.

“Hay que ver a la gente qué opina, qué siente, y si se va a hacer un magno proyecto cerca de la feria, nos va a ayudar al desarrollo de esta zona, si eso nos va a beneficiar, estoy a favor”.

PCCD