Empresarios urgen agotar vías legales para recuperar Estadio León y comprarlo

León, Guanajuato.- Líderes empresariales de León exigieron que las autoridades busquen todas las alternativas posibles para recuperar el Estadio León y no darles un solo peso a los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González.

Ismael Plascencia, presidente en el Bajío de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) calificó como “ratas” a ambos empresarios y que no deben ser premiados por haberse robado el Estadio León.

Yo lo he dicho muy claro a ladrón no hay que darle ni madres, a esas ratas no podemos estarles dando un dinero que se robaron. Ahora que si por conveniencia a los intereses de este complejo podría ser. Pero, la verdad es inaudito que a alguien que está robando todavía darle un premio, a esos ladrones hay que meterlos a la cárcel”, dijo en entrevista.