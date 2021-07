León, Guanajuato.- Para la afición hay certeza sobre el destino del equipo León, pero hay dudas por aclarar e investigaciones que deben seguir, señalaron regidores del Ayuntamiento de León.

Esto tras darse a conocer que Grupo Pachuca compró el Estadio León a Roberto Zermeño.

Luego de que el propio consorcio futbolístico dio a conocer la compra del estadio integrantes del Ayuntamiento señalaron que esto ahora ha quedado entre particulares, pero otros resaltaron que aún hay puntos por aclarar.

Nos sorprendió un poco, como saben es algo que se hizo entre particulares, entre privados y no teníamos información de esto”, dijo la regidora panista María Olimpia Zapata.

“Habrá que esperar una reunión con ellos, con quienes estén en el tema, nosotros no tenemos ninguna comunicación ni nada”, añadió.

La también panista Ana María Esquivel dijo que con este anuncio “ya no hay pendientes con el tema”.

Pero la representante del Partido Verde Ecologista, Fernanda Rentería resaltó como positivo que los dueños del equipo “hayan tomado esta responsabilidad y se tenga una certidumbre sobre el tema del estadio.

“Sin embargo, sabemos que esto no hubiera pasado si las administraciones panistas hubieran hecho las cosas bien, al final, como mucha gente dice, están comprando un predio robado”.

Esto tiene que seguir, se debe seguir viendo quién fue el responsable, porque fue una pérdida que se tuvo. Desde la Contraloría que no revisó a tiempo y la Secretaría del Ayuntamiento que hizo un fideicomiso con cláusulas extrañas”, añadió.

La regidora morenista Vanessa Montes de Oca consideró buen signo que “finalmente no se usó dinero público para resolver el tema”.

Pero recordó que ha pedido información del asunto en varias sesiones del Ayuntamiento de León, “sin embargo yo no he detectado de la alta y baja del estadio en asientos contables, no sé por qué hasta ahora nos comparten información”.

Si fue un acuerdo entre particulares como aparentemente se ve, pues bueno, no tendremos nada que ver, pero ya esperaremos a que no haya sorpresas con la forma de compra”, dijo.

