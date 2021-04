López Santillana 'delega' al gobierno sucesor proceso para recuperar el Estadio León

León, Guanajuato.-El proceso para recuperar el Estadio León podría resolverse hasta la siguiente administración, afirmó el alcalde Héctor López Santillana.

El primer edil adelantó que están realizando las labores para dejar todo listo para que en caso de que el tema no se desahogue en su administración, el siguiente Ayuntamiento pueda tomar la mejor decisión.

Lo que yo estoy haciendo es dejar esto preparado para que si así lo consideran, poder ponerlo a consideración del Ayuntamiento (…) Es una decisión del Ayuntamiento que podría ser en esta administración o en la siguiente, no es algo que yo pueda decidir de manera unilateral”.

Recalcó que por temas electorales por ahora no es el mejor momento para avanzar en las negociaciones para recuperar el estadio.

Agregó que actualmente se trabaja en el fundamento legal y económico del asunto para tener todo listo para el momento en el que se tenga que tomar una decisión.

“Hay muchos elementos y ahorita se ha venido preparando con mucho cuidado toda la parte de la fundamentación jurídica, la fundamentación presupuestal para que cuando llegue el momento pudiera estar poniéndose a consideración de los integrantes del Ayuntamiento y sí así lo deciden tener ya todo planeado”.

Responde Diego a Márquez

“Él ya tuvo su oportunidad de gobernar”, respondió el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ante la propuesta del ex mandatario, Miguel Márquez Márquez, quien propuso se avance con la construcción de un nuevo estadio y no se compre el recinto que actualmente es propiedad privada.

Rodríguez Vallejo respondió que su antecesor ya tuvo seis años para tomar decisiones.

Él ya tuvo su oportunidad de gobernar, ya tuvo sus seis años, yo lo respeto mucho y todo, pero es un tema que resolverá el Municipio de León”, dijo.

De manera tajante, Diego Sinhue exigió que no se le vuelva a cuestionar acerca del Estadio León debido a que es un asunto que compete al Gobierno Municipal, encabezado por Héctor López Santillana.

Sin embargo, reiteró que el Gobierno Estatal apoyará al Municipio en la decisión que tome.

“Yo ya dije, que ahí está el ofrecimiento para los leoneses y si requieren el apoyo para comprar ese estadio cuenten con nuestro apoyo, si no lo requieren no pasa nada, el apoyo del Gobierno del Estado ahí está”.