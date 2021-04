Urge Márquez Márquez a tener nuevo estadio

León, Guanajuato.- Antes que la compra de los terrenos del Estadio León, la prioridad debe ser que se construya el nuevo en breve, opinó el exgobernador Miguel Márquez Márquez.

En entrevista, luego de asistir a un evento en apoyo a Alejandra Gutiérrez, no quiso contradecir la iniciativa de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de comprar el terreno que perdió el Municipio en juicio con particulares, aunque insistió que lo más importante es contar con un nuevo estadio.



Yo respeto la decisión. Lo que creo es que más bien ya debería de estarse construyendo el nuevo estadio que ya se lo merece la afición leonesa, que está muy cerca de este estadio y que no tengas la presión y el chantaje de que si no me voy, les cierro la puerta, de todos modos a este inmueble hay de aquel que se atreva a cambiar el uso de suelo, sería el peor traidor”, expresó a pregunta de AM.



-¿Es necesario el rescate del actual inmueble o no debe ser por ahora?, pregunta.

“Yo insisto, yo me iría por la construcción del nuevo estadio. El proyecto ejecutivo ya está, los permisos están muy adelantados, ya casi a punto de turrón pero quienes deben dar la información son ellos (Grupo Pachuca), ya no sabría yo más”.

Respecto al argumento de comprar el terreno por ser parte del proyecto del Distrito León MX, comentó que eso es un tema del Gobierno Estatal y Municipal.



Ya necesita su nueva casa León, eso es importante, mientras que siga jugando aquí, no se debe distraer el equipo. Ya está el terreno que son 12 hectáreas, más del doble de lo que tienen aquí, capacidad de crecimiento, buena ubicación”, dijo.



Márquez defendió la compra del terreno para el estadio (zona Los Ángeles y Medina) que se concretó en su mandato y se vendió en pagos al Grupo Pachuca.

“Ayudará además a detonar esa zona de la ciudad, le daría un impulso. Es un punto de vista como aficionado al León. Y seguir cuidando y defendiendo este inmueble que es patrimonio de los leoneses”, concluyó.