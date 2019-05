Estado compraría medicamentos para pacientes con VIH

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anticipó que el Gobierno del Estado podría apoyar con la compra de medicamentos para pacientes con VIH, pues reconoció que hasta la fecha no se han entregado.

Si no le entra la Federación nosotros habríamos que entrarle; es un tema de compras oportunas que no se hicieron, como el tema de la gasolina, creo que el tema es que no es muy fácil de conseguir, pero haríamos lo que fuera necesario para apoyar. No sé la cantidad pero creo que son dos mil personas las que se tienen registradas en Guanajuato”, declaró en entrevista.