Estado sigue dispuesto a ayudar a comprar Estadio León, asegura Gobernador

León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el recurso para que el municipio de León adquiera la concesión del estadio Nou Camp sigue en pie y seguirá disponible si lo aceptan en cualquier momento.

Vuelvo a repetir, se hizo el ofrecimiento al municipio y ahí está el ofrecimiento, sino lo ocupan, si no requieren el apoyo del gobierno del Estado, no sé (hasta cuando estará el ofrecimiento)”, dijo.

Mencionó que no sabe hasta qué fecha va a seguir vigente el ofrecimiento de gobierno del estado; sin embargo, comentó que si no llegan a ocuparlo no pasará nada.

Asimismo, dijo que no hay una cantidad exacta de cuanto es el recurso que estarían aportando para hacer la compra del inmueble, pues el municipio es el que tiene la negociación y el gobierno del estado está para apoyarlos.

Urge a Gobernador compra del estadio

El pasado 9 de marzo, Rodriguez Vallejo, habría declarado que urgía la compra del estadio de León para integrarlo al proyecto Distrito Leon MX, el cual integra el Poliforum, Explora, Fórum Cultural y la Feria Estatal de León.

En dicha entrevista habría declarado que urgía la compra pues si le invierten podría llegar un particular y cambiar el plan, por lo que el gobierno municipal de León sería encargado de hacer la compra y el Gobierno del estado apoyaría con lo que hiciera falta.

MCMH