Estafan con el juego de '¿Dónde está la Bolita?' en Celaya

Celaya.- Un grupo de al menos 10 personas, ha estafado a decenas de celayenses durante el último mes con el juego de la bolita.

Dichos grupos de personas se han instalado desde el mes pasado en diversos puntos de la ciudad como en los portales del Centro Histórico, en las inmediaciones de la Central de Autobuses y en el estacionamiento de Plaza Las Américas, donde incluso han colocado una carpa.

El juego de ¿dónde está la bolita?, consiste en atraer a los transeúntes para que apuesten 100, 200 o 500 pesos y adivinen en qué recipiente se ubica una esfera, al tiempo que los estafadores mueven con gran rapidez las tapitas.

Dicha actividad atrae a decenas de curiosos y en las últimas semanas se han visto varios grupos de personas, en diferentes puntos de la ciudad, caer en la estafa y diversos reportes indican que algunas personas han perdido entre 3 a 5 mil pesos en unos minutos.

Los grupos de estafadores se dividen los roles, desde los que realizan el juego, los que invitan a los peatones a participar, los “paleros” que son principalmente mujeres quienes aparentemente ganan dinero y otros hombres que cuidan cerca del lugar donde instalaron las cajas y mesas para realizar la estafa.

Operan con impunidad

En un recorrido por el Centro Histórico, am detectó como el grupo de estafadores operan en complicidad con elementos de la Policía Municipal de Celaya.

Durante las últimas dos semanas, los timadores se han instalado en la calle Morelos, a la altura del pasaje Juana Vela y en al menos dos ocasiones parejas de elementos de la Policía Municipal han caminado junto al grupo de estafadores sin que se les pida retirarse del lugar.

La semana pasada, am intentó entrevistar sobre este tema al director de la Policía Municipal, Martín González Maqueda sin embargo aseguró ya haber dado entrevistas al respecto y afirmó que este grupo de personas ya no estaban operando en la ciudad porque habían sido retirados por elementos policiacos.

De igual forma, varios reporteros locales han sido intimidados por estas personas al intentar tomarles fotografías o entrevistar las personas que participan.

Pide no caer en la estafa

El director de Fiscalización en Celaya, Diego Tinoco exhortó a la ciudadanía a no caer en la estafa del juego de la bolita.

Hago un exhorto a la ciudadanía a que nos e dejen manipular por estas personas porque son grupos que van de ciudad en ciudad y solo se dedican a estafar a la gente, probablemente hoy están aquí en Celaya. Pero invitamos a la gente a que no sea participe para que no estafen a otras personas en nuestro municipio”

Diego Tinoco explicó que si bien no ha habido decomisos ni detenciones ya que no incurren en una falta administrativa debido a que no está incluido en el reglamento de la dirección, si les han pedido que se retiren de las zonas.

Esta actividad está prohibida, no se encuentra en nuestro reglamento. Es por ello que alertamos a la ciudadanía a que no practique esta situación y no está dentro de nuestro reglamento (…), tal vez tendríamos que verlo con la policía a ver si ellos son los competentes para hacer la detención de las personas involucradas”

El funcionario aseguró que hay coordinación con la Policía Municipal para realizar rondines y detectar este grupo de personas para inhibir su instalación y que sigan estafando a más personas.

De igual forma invitó a la ciudadanía a reportar la instalación de este grupo de personas al 911 y al teléfono de la dirección de Fiscalización 6136701 o al 6136731.

