Estafan con supuesto suero anticoronavirus

Las estafas relacionadas al COVID-19 continúan; ahora un suero que promete “ayudar a sanar” a pacientes de coronavirus le ha costado hasta 20 mil pesos a familias leonesas, aunque se trata de un mero suplemento alimenticio.

De boca en boca entre habitantes de León y de la zona de Comanja de Corona, ubicado al noroeste de la ciudad, se ha divulgado que hay un medicamento que ofrece un particular como auxiliar contra el COVID-19.

El suplemento se llama Nutrisim y es elaborado por una empresa llamada Biosim, con sede en la Ciudad de México, y AM detectó y contactó a un distribuidor en León.

El ofertante preguntó por la situación del posible paciente y mencionó que “la verdad no vale la pena internar a los pacientes porque a muchos les va mal en la internación”.

Describió el producto como “un suero que levanta el sistema de defensa, lo optimiza y como el sistema defensivo es el que media la inflamación, disminuye la inflamación del paciente”.

“Bajamos fiebre e inflamación y le damos el recurso al organismo para que vaya combatiendo la infección”, señaló.

Aseguró que es un producto que trata al COVID “sin daño a hígado, riñones, ni corazón como pueden hacerlo los productos de las corporaciones farmacéuticas”.

El costo del tratamiento es de cuatro mil pesos por un frasco de 10 mililitros y se aplica “diario de tres a cinco días”, además de que se ofrece aplicarlo a domicilio.

Según mencionó el vendedor, la solución contiene: arginina, colina, cloruro de calcio, amonio, magnesio y sodio.

Además se ofrece complementar ese tratamiento con ivermectina.

La aplicación de cinco dosis equivale a un pago de 20 mil pesos y para convencer a los posibles compradores se envían videos de testimonios.

Sobre el producto, dijo que está registrado como suplemento ante la Cofepris.

“No es registro de medicamento sino de suplemento, porque estamos hablando básicamente de un alimento, lo que estamos dando es nutrición a las células del organismo”, mencionó el vendedor.

Juan Luis Mosqueda Gómez, especialista en Medicina Interna e Infectología, descalificó el producto.

“Estas cosas hay que llamarlas por su nombre, esto es un engaño; la gente gasta tomando algo que no funciona y además retrasa la atención profesional”, aseveró.

El también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío dijo que los componentes de este producto básicamente son de un complejo vitamínico.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.