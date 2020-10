‘Estamos cansados’, reconocen trabajadores de la Salud en Guanajuato

León, Guanajuato.- “Estamos cansados”, afirmaron médicos, enfermeros y trabajadores del sector salud, luego de luchar por más de 220 días contra el coronavirus.

En este periodo los profesionales han tenido que hacer innumerables sacrificios como:

alejarse de sus seres queridos por miedo a llevar el virus a casa

agresiones por su trabajo

soportar varios meses de turnos dobles, entre otros.

Todo esto con tal de salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

No obstante, ellos advierten que la pandemia no ha terminado y exhortan a los ciudadanos a que no bajen la guardia para evitar que Guanajuato tenga un rebrote de casos de COVID-19.

El 28 de febrero se tuvo el primer caso de coronavirus en México y 23 días después inició oficialmente el estado de emergencia en todo el país con el arranque de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Lleva virus a Guanajuato

En el caso de Guanajuato el 16 de marzo se tuvieron los dos primeros casos positivos, un día después se tomó la decisión de suspender las clases presenciales en todos los niveles escolares.

A 228 días de haber registrado su primer caso positivo, Guanajuato acumula 50 mil 195 confirmados.

El día con mayor incidencia fue el 11 de julio cuando se reportaron 680 casos nuevos. Entre finales de septiembre y las primeras dos semanas de octubre la curva comenzó a disminuir. Sin embargo, para la segunda quincena del mes se comenzó a tener un repunte que ha provocado que al momento Guanajuato mantenga 2 mil 356 casos activos.

Los casos activos se refieren a personas que se contagiaron en los últimos 14 días. El aumento en los casos ha alarmado al Gobierno estatal que ya ha advertido que se podría tener un nuevo confinamiento para el fin de año, si la tendencia permanece al alza.

El coronavirus ha cobrado la vida de 3 mil 369 personas en Guanajuato, de acuerdo a las cifras oficiales.

Aunque indicadores como el exceso de mortalidad que ha presentado el Estado en lo que va del año, con 9 mil 447 decesos más hasta septiembre de los que se tenían proyectados, sugieren que el número de defunciones podría ser mucho mayor.

Enferma personal de la salud

El personal médico no ha sido ajeno al COVID-19. Al menos 5 mil 637 profesionales de la salud han contraído el virus tan solo en Guanajuato: más o menos una cuarta parte de la plantilla total de la Secretaría de Salud del Estado.

También suman por lo menos 58 trabajadores entre médicos, enfermeras y otros que han perdido la vida por la enfermedad.

Para evitar más muertes y que más familias sufran la pena de perder a uno de los suyos, trabajadores del Hospital General de León hacen un enérgico llamado para concientizar a la población y piden que se apliquen correctamente todas las medidas.

Los trabajadores entrevistados por AM lamentan que los ciudadanos sigan siendo omisos y no acaten medidas tan básicas como el uso del cubrebocas, evitar aglomeraciones, observar la sana distancia y evitar salir en la medida de lo posible.

Sin ver a sus padres durante siete meses

Adolfo Valdez, jefe de la unidad de epidemiología del Hospital General de León señaló que los contagios habían disminuido. Sin embargo, la tendencia nuevamente va hacia arriba.

Estamos en una luna de miel por así decirlo. Pero, se viene un problema más serio si no tomamos medidas como población”, dijo para AM.

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Guanajuato compartió que lleva siete meses sin poder reunirse con sus padres y abuelos, debido a que todos los días vive con el miedo de llevar el virus a su hogar.

Adolfo Valdez. Foto: Zinohé Vázquez.

“Hay un distanciamiento social por precaución. Yo desde que inicia este problema no he podido ver a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a personas que puedan tener mucho riesgo porque, aunque tomamos las medidas correctas en cualquier momento podría cometer un error y estarlo transmitiendo”.

“Ese es el mayor problema que tenemos, que buscamos al interior de la familia acatar muchos de los protocolos de seguridad y se tiene una estrategia que nos desgastamos haciendo desde enero para que no nos impactara tanto este problema y que salgas y veas a la población muy tranquilamente, a veces hasta preparando alimentos y sin cubrebocas, pues es triste por todo el desgaste que hemos tenido y no acaten”.

Pierde a su abuelo sin poder despedirse

Fabricio Soto Guzmán, enfermero del hospital, relató que la emergencia sanitaria cambió su vida. Incluso en los momentos más intensos de la emergencia pasaba más tiempo con sus compañeros de trabajo que con su familia.

Fabricio Soto Guzmán. Foto: Zinohé Vázquez.

“Ha sido muy difícil tanto para mí como para mí familia y mis compañeros de trabajo a los que considero una segunda familia. Todo ha sido muy complicado, sí me aleje de mis familiares un poco para prevenir cualquier contagio”.

El enfermero expuso que su abuelo falleció por Coronavirus y aunque respetó todas las medidas del confinamiento no deja de pensar si él pudo haber llevado el virus. Por lo que reitera en que los ciudadanos tienen todo para evitar vivir una tragedia de este tipo.

“Yo soy de esas personas que te pueden hablar de la pérdida de un familiar y el hecho de no haberte podido despedir de tu familia por todas las medidas es muy difícil. Es bastante difícil vivir con esto. Yo perdí a mi abuelo y esa duda siempre está, de si pude ser yo o en cualquier otro lado. Pero son situaciones que si todos hacen lo que deben se podrían evitar”.

Agregó que las agresiones de parte de pacientes son el pan de cada día en el trabajo. Explicó que muchas personas que dan positivo a la enfermedad culpan a los médicos de contagiarlos o darles un diagnóstico falso, lo que vuelve su labor aún más complicada.

Frustra perder a un paciente

Cecilia Padilla Mejía, enfermera del área de Terapia Intensiva de atención a pacientes COVID en el Hospital General de León, es madre de dos hijos y fue difícil que los menores comprendieran que tienen que mantener una distancia con su mamá cuando regresa a casa o incluso verla menos tiempo por la gran carga de trabajo que se le ha acumulado a causa de la pandemia que sufrimos.

Cecilia Padilla Mejía. Foto: Zinohé Vázquez.

Sin embargo, poco a poco han tenido que comprender la situación y adaptarse a las nuevas circunstancias.

Por otra parte, la enfermera expresó que es una tristeza indescriptible cuando un paciente pierde la vida, pese a que ellos hayan realizado todos los esfuerzos posibles por salvársela.

Y añadió que resulta más frustrante aún que después de estar por horas intentando evitar la muerte de una persona, sin conseguirlo, salir a la calle y observar que hay muchos ciudadanos que ni siquiera pueden hacer algo tan simple como utilizar el cubrebocas para proteger su salud y la de los demás.

Aterra llevar el virus a casa

María de Jesús Hernández Muñoz, también trabajadora en la zona de Terapia Intensiva para pacientes con coronavirus compartió que durante los siete meses que lleva la emergencia sanitaria, no hay un solo día en el que la preocupación de llevar el virus a casa los deje descansar tranquilos.

Llevar el virus a casa es un miedo que siempre vamos a tener. Aunque nos protegemos, cuidamos y hacemos todas las medidas y todo pues sigue el miedo de llegar a casa y contagiar a tus hijos, papas, hermanos. O que lleguen a fallecer y tú te sientas culpable porque es algo que tú no puedes manejar”.

María de Jesús también se siente frustrada por el comportamiento de los guanajuatenses. Al punto en el que piensa que solo cuando tienen a un ser querido grave por el virus, los ciudadanos recapacitan y comienzan a tomarse la enfermedad con seriedad.

María de Jesús Hernández Muñoz. Foto: Zinohé Vázquez.

“Me molesta y me frustra porque, aunque salgan miles de anuncios y les digan mil veces la gente no entiende. Entonces yo creo que hay que tratar de educar a los niños para que ellos lleven la conciencia."

“Sales a la calle y ves a la gente sin cubrebocas y te enojas porque dices ellos muy quitados de la pena y uno aquí tratando al paciente, teniendo contacto con él y no saber en qué momento te puedes contagiar”.

