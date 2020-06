Este fin de semana el comedor comunitario 'Por Amor' dará su último banquete en León

León, Guanajuato.- Tras casi dos meses de apoyar con alimentos a quienes pasaban mal momento a causa de la pandemia, el comedor comunitario “Por Amor” servirá este fin de semana su última comida.

Así lo confirmó la iniciadora del proyecto, Marisela Martínez, quien detalló que el número de personas que acuden al sitio ha bajado con la reactivación económica.

El 4 de junio AM informó de la labor que Marisela inició el 20 de abril en su negocio: un comedor comunitario que primero se instaló en la calle República y después al pie del Arco de la Calzada.

Desde entonces ha ayudado con miles de comidas para personas sin trabajo o de escasos recursos que acudían al comedor comunitario.

En la entrevista que entonces dio Marisela para AM, detalló que tenía planeado que ese primer fin de semana de junio sería el último en la Calzada de los Héroes y después regresaría a la calle República para dar alimento sólo a personas de tercera edad.

Pero por petición de los particulares y empresas que le donaban comida, siguió con esta labor en el icónico monumento leonés.

Los últimos días de entrega de comidas ha sido para entre 600 y 700 personas, el inicio de la reactivación económica aminoró en 40% la afluencia de personas.

“De esas son como unos 300 los que de verdad están pasando hambre.

Tengo que trabajar, la gente me dice que me quede, pero no se puede, son muchos gastos. También descuido mi negocio que ya está empezando a avanzar de nuevo”, señaló Marisela.