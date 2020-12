Este jueves se aprueba presupuesto de egresos 2021 en Congreso del Estado

León, Guanajuato.- El próximo jueves se estará probando en el Congreso del Estado el presupuesto de egresos 2021 para Guanajuato, por 89 mil 298 millones de pesos.

Éste tendrá cuatro ejes prioritarios: salud, educación, seguridad y economía, así lo conferencia de prensa la diputada local, por el Partido Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos.

"Se está planteando un presupuesto de 89 mil 298 millones de pesos, considerando el crédito que de 5 mil millones de pesos, si no se considerará éste, sería de 84 mil 298 millones de pesos.”

Señaló que el gasto corriente se redujo en cuanto honorarios personal eventual 7% y dijo que el capítulo 1000 de Servicios Personales, históricamente tendría de igual manera una reducción del 2% de manera general tanto en el poder ejecutivo legislativo y judicial.

Indicó que esta cantidad del presupuesto para el 2021, equivale al presupuesto estatal del 2014.

La diputada local informó además que aún se prevén más reducciones si la economía no empieza a repuntar.

Se prevé que pueda haber más reducción atendiendo a los ingresos que se tengan, si la economía no empieza a repuntar pues obviamente es un malestar en cadena, porque al no haber dinero en la bolsa de la gente, lo que va a pasar es que no va a haber impuestos, al no haber impuestos tampoco va a haber dinero para repartir a la gente más vulnerable", finalizó.