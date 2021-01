Esteriliza CANI a más de mil mascotas en 2020

Irapuato.- Durante el 2020, la coordinación de Atención y Protección Animal (CANI) en Irapuato, realizó más de mil cirugías a mascotas, perros y gatos, en las cinco campañas de esterilización gratuitas.

Gerardo Martínez, coordinador del CANI, informó que, junto a personal de la Jurisdicción Sanitaria VI, se realizaron estas campañas a lo largo de 2020, con la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias correspondientes, para el cuidado de la salud de los asistentes y personal, para prevenir contagios de coronavirus.

Es una parte importante para evitar una reproducción no deseada, no siempre hay una crianza responsable y el problema es que los vamos a regalar, que la vecina quiere y no siempre es una tenencia responsable y terminan en abandono o en circunstancias de maltrato”, refirió.