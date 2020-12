Esto paga un paciente hospitalizado por Covid en el servicio privado

Guanajuato.- Las necesidades de un paciente hospitalizado por Covid-19 en el servicio privado pueden llegar a sumar cuentas de hasta dos millones de pesos y con ello, generar un impacto grave en la economía de las familias, explicó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

De esta forma, el funcionario estatal pidió a los ciudadanos tomar conciencia de los impactos económicos que puede generar el contagio de un miembro de la familia para prevenir, en lugar de considerar la hospitalización.

“Muchas personas que han tenido familiares hospitalizados en el medio privado me han dicho ‘yo tuve que pagar más de un millón, 800 mil pesos, 2 millones’, ¿por qué? pues depende de las necesidades de cada persona."

Insistió en que la atención de un paciente grave implica grandes gastos y puede dejar en la pobreza a las familias, pues además, si el paciente se recupera, requerirá rehabilitación y otros medicamentos e insumos que implican inversiones importantes.

El funcionario insistió en el llamado a los ciudadanos para evitar salir de casa de manera innecesaria, evitar lugares aglomerados o realizar festejos por el fin de año, y en caso de salir usar siempre cubrebocas y aplicar el lavado de manos frecuente.

Díaz Martínez anticipó que con el fin de año los contagios no disminuirán y la pandemia seguirá el próximo año y podría extenderse hasta marzo.

Se va acabar el 2020, pero con el 2021 no se acaba la contingencia, nosotros seguimos en ascenso, esto puede ser durante meses, puede ser que en el 2021 tengamos que estar luchando contra esta contingencia, pedirles su solidaridad para que no enfermen y no mueran más personas”, recalcó.