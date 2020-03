Estos cambios se harán en misas para evitar coronavirus

León, Guanajuato.- Hasta el momento no hay suspensión de misas en los templos católicos de León por la alerta del coronavirus (Covid-19), sin embargo se tienen contempladas varias medidas de seguridad en caso de que el virus se expanda en el Estado entre ellos dar la hostia en la mano y no saludarse de mano durante el saludo de paz.

Así lo informó el arzobispo, Alfonso Cortés Contreras durante la misa de hoy en la Catedral de la ciudad de León.

“Hay que ir cooperando y preparándonos para la presencia de esta enfermedad que se ha estado propagando. Lo que recomienda la Conferencia Episcopal es darnos la paz con un gesto sin saludarnos porque esta es cuestión de distancia, así que hay que darse la paz con una inclinación de cabeza y expresar verbalmente “la paz sea contigo”.

En las misas habrá medidas de seguridad para no propagar el virus en caso de que haya un infectado. FOTO: Dulce Muñoz

Alfonso Cortés Contreras exhortó a los fieles a no ver mal estos cambios debido a que son de seguridad y no caen en alguna falta.

“Respecto a la sagrada comunión en esto yo sé que a mucha gente le cuesta trabajo entender, en primer lugar, hay que decir que recibir la sagrada comunión en la mano no es ningún sacrilegio, la lengua no es más santa que las manos a veces la lengua es más pecadora que las manos”, señaló.

No obstante, hasta ahora no se tiene contemplado suspender las misas ni tampoco la programación de la Semana Santa, sin embargo no se descarta que pueda haber cambios conforme se den los resultados de la posible propagación del virus en el Estado.