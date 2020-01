Estos enfermitos aprenden en el hospital

León.- Para evitar el rezago educativo y ofrecer un espacio de distracción y aprendizaje para los niños, en cuatro hospitales de León se implementa el programa “Sigamos aprendiendo... en el hospital”.

A pesar de que en estas unidades médicas los niños aprenden en un aula con maestras y libros, su uniforme escolar se transforma en una bata verde y un par de sandalias, algunos en lugar de mochila deben llevar una pequeña bolsa con suero.

Desde el 2011, en el sexto piso de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 48 del IMSS en León está un aula en la que se han beneficiado cuatro mil niños.

Programa dirigido a niños y jóvenes

Héctor Fabián Morales Lara, jefe de la Oficina de Desarrollo Cultural, Capacitación y Adiestramiento Técnico de la delegación del IMSS en Guanajuato, señaló que este programa nació de la necesidad de vincular la salud y la educación para evitar el rezago educativo y la pérdida del curso escolar en pequeños que por alguna enfermedad pasan mucho tiempo internados en un hospital.

Explicó que “Sigamos aprendiendo... en el hospital” está dirigido a niños y jóvenes de 3 a 16 años hospitalizados que cursan educación inicial o básica.

Este programa inicialmente surgió a través de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, por lo que se estuvo realizando en los hospitales generales, pero el IMSS al ser una institución tan grande cumplía con los requerimientos que, en este caso el programa y la misma Secretaría solicitaban.

Equipo integrado por 20 personas

“Algunos de estos requisitos son contar con espacios hospitalarios, los mismos pacientes y el personal institucional que se comprometa con esta gran labor a beneficio de los niños”, indicó Morales Lara.

En el caso de León el programa funciona gracias a un trabajo coordinado entre la delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), la delegación del IMSS y la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato (SSG), ya que el Hospital de Especialidades Pediátrico de León también cuenta con un aula del programa.

Autoridades de la delegación de la SEG y del IMSS con personal del hospital y los jóvenes pacientes usuarios del aula de la UMAE 48 y sus papás.

El trabajo en el aula es posible gracias a maestras, a personal de servicio social y a voluntarios que en conjunto integran un equipo de 20 personas en la UMAE No. 48 del IMSS.

Hay dos turnos

El equipo se divide en dos turnos, matutino y vespertino, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 2 a 7:30 de la tarde, respectivamente, ya que la atención no solamente se brinda en el aula sino que también se llevan estos servicios educativos hasta la cama del paciente cuando su condición de salud así lo requiere.

“Esta es la que llamamos atención ambulatoria, el programa también ofrece este tipo de atención porque a veces los niños no pueden salir al aula debido a su condición de salud y entonces el personal va hasta donde ellos están.

Los padres de familia han aceptado muy bien el programa porque es una estrategia que también los incluye y ellos también se ocupan y esto es un valor agregado para la estancia de los pacientes y sus familiares”, comentó.

Servicio Social

La gestión de los voluntarios y de personal de servicio social que colaboran en el aula la hace el departamento de Inclusión Educativa del IMSS a través de la delegación de la SEG.

Morales agregó que en el municipio de Celaya el IMSS abrió una nueva aula en el Hospital de Zona No. 4, en la cual se espera atender inicialmente a 300 niños.

Actualmente Guanajuato cuenta con cuatro aulas del programa distribuidas en:

la UMAE No. 48

el Hospital de Especialidades Pediátrico de León

el Hospital General de León

y el Hospital de Zona No. 4 en Celaya.

Mantiene promedio de 9.7

A Sonia Judith Rangel Arroyo su enfermedad en los riñones la ha llevado a ausentarse de la escuela varias veces, sin embargo no ha sido impedimento para continuar con sus estudios en el hospital.

Estar aquí en el aula es una gran distracción porque me siento feliz, las horas se me pasan muy rápido y me siento a gusto con las maestras y con los niños porque aquí me siento en un ambiente muy libre y de expresión.

“Estoy aquí en el hospital desde agosto, pero salgo y regreso, extraño a mis amigos de la secundaria, ellos me dicen que le eche ganas, que esto va a pasar muy rápido y que piense positivo”, compartió sonriente.

Estudian en bata

Con su bata verde claro, sandalias y el cabello largo suelto, la estudiante de tercero de secundaria comentó que entre las actividades que más disfruta hacer en el aula son los ejercicios de matemáticas, dibujar y participar en juegos de mesa como el Jenga.

Sonia platicó que le gustaría ser astronóma o veterinaria, y recordó que durante varias semanas de este año el aula de “Sigamos aprendiendo... en el hospital” ha sido como su escuela ya que también ha podido hacer nuevos amigos.

“No pierdes nada en la escuela porque aquí sigues aprendiendo y las maestras nos apoyan en los temas que estamos viendo en la escuela, además uno conoce a otros niños y podemos hacer amigos.

Motivan a enfermitos

Yo le diría a otros niños que se encuentran en un hospital que no se dejen caer, que confíen en sí mismos, que todo es posible, siempre va a haber alguien que nos apoya y que nos va a motivar como nuestros papás y maestras”, expresó.

Armando Rangel, papá de Sonia, dijo orgulloso que su hija ha logrado mantener su promedio de 9.7 y expresó su agradecimiento por el apoyo que reciben en el programa.

Sí le hace mucho bien a los niños, mi hija tiene insuficiencia renal y ella está saliendo adelante con el apoyo del IMSS y de las maestras que a veces van hasta su cama para animarla a que venga a la escuelita, o ahí mismo le dan clases que le han servido mucho y gracias a eso no se ha atrasado en la secundaria”, compartió.

‘No sabía que había maestras en el hospital’

Sonia Quetzal, de 7 años, perdió su primer año de primaria debido a que pasó meses internada por un problema en los riñones, hoy se encuentra más estable de salud y ya cursa su segundo año de primaria.

“Mi niña estuvo internada y no podía levantarse para venir al aula, pero yo no sabía del programa hasta que la trabajadora social me comentó que ofrecen este servicio y me dijo que había unas maestras aquí en el hospital en el sexto piso.

“Fue entonces cuando decidí ingresar a mi hija, a ella le detectaron piedras en el riñón, desde febrero a noviembre de este año ya le han realizado cinco cirugías y antes sólo estaba en tratamiento con el médico familiar”, contó Sonia Murillo, mamá de la pequeña.

Recordó que la primera vez la niña estuvo internada un mes, lo que ocasionó que regresara a la escuela con retraso en algunas materias.

“Cuando venimos nos ofrecen actividades didácticas y lúdicas y además propician la interacción entre los mismos niños, me ha tocado ver que hacen actividades en equipos, aquí se hacen amiguitos y a veces la amistad no nada más es aquí sino que perdura.

“Tanto en los contenidos como en lo emocional es muy recomendable este proyecto, les ayuda a los niños y a nosotros como papás porque nosotros estamos esperando a que nos den noticias buenas, pero aquí nos distraemos y con otras mamás platicamos”, platicó.

‘Te enseñan a ver la vida de otra manera’

Para Susana Chávez Barajas ser asesora pedagógica en el aula de la UMAE No. 48 del IMSS es más que trabajar con un grupo de niños, pues expresó que a pesar de que disfruta su labor llega a ser difícil cuando algunos alumnos pierden la batalla contra su enfermedad.

“Es a veces muy complicado porque aunque nos den los cursos de tanatología para saber cómo superar los duelos y las pérdidas de los niños, en algunos momentos es complicado porque uno se llega a involucrar con ellos de una manera más cercana.

A quienes trabajamos aquí nos toca ver todo el proceso desde que llegan, los diagnostican, los cambios en su cuerpo... vemos cómo la enfermedad va avanzando cuando se trata de una enfermedad terminal, y sí pega mucho”, mencionó.

Susana, estudiante de la licenciatura en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional plantel León, dijo que en octubre cumplió tres años de formar parte del equipo del programa.

El programa “Sigamos aprendiendo... en el hospital” le ha dado la oportunidad de desarrollarse en el ámbito profesional y personal al poner en práctica lo que ha aprendido en la escuela.

“He vivido experiencias muy bonitas porque el trato que les brindamos a los niños es muy humano y hemos conformado un buen equipo con todas las maestras que estamos aquí.

Es muy grato el ver cómo los niños a pesar de las condiciones en las que se encuentran o su enfermedad quieren salir adelante y son ocasiones en las que te llenan como persona porque los ves sonreír y te enseñan a ver la vida de otra manera”, expresó.

La joven explicó que su labor consiste en elaborar actividades acordes a los planes de estudio de educación básica que ayuden a los niños a mantener su nivel educativo mientras se encuentran en el hospital.

